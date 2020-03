Rita Rusic è stata una delle concorrenti che più hanno lasciato il segno all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La donna è stata apprezzata molto da diversi inquilini, pur essendo stata breve la sua permanenza. L'ex moglie di Cecchi Gori è sempre stata diretta e spontanea nel giudicare le vicende legate al reality, ultimamente era entrata in conflitto con Antonella Elia criticando i suoi comportamenti e la sua aggressività. Stavolta il bersaglio della Rusic è stato Andrea Denver, reo secondo lei di non aver salvato Patrick Ray Pugliese e lo ha apostrofato con un inequivocabile e perentorio: "Sei più falso di Giuda".

L'opinione di Rita Rusic su Andrea Denver

Rita Rusic come è noto risulta non avere troppi 'peli sulla lingua', anche stavolta non c'è andata troppo leggera nel commentare alcune dinamiche accadute all'interno della casa del Grande Fratello Vip [VIDEO] e soprattutto nel valutare le scelte che hanno portato in nomination Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila. Rita Rusic ha commentato in maniera abbastanza pesante la decisione di Andrea Denver di salvare Antonella Elia e non il suo 'amicone' Patrick.

L'ex moglie di Cecchi Gori ha affidato al proprio profilo Twitter il suo inequivocabile pensiero, rivolgendosi ad Andrea Denver: "Non ho davvero parole, sei più falso di Giuda". Le parole della Rusic sono rimbombate come un macigno sulle rete e hanno fatto molto discutere i fan dei vari schieramenti. C'è da dire che sono stati tanti gli utenti che hanno condiviso il pensiero della donna, non capacitandosi della scellerata scelta da parte del modello.

Rita Rusic su Aristide Malnati come finalista

L'attacco di Rita Rusic ad Andrea Denver è stato davvero molto forte e circostanziato, l'ex moglie di Cecchi Gori non ha gradito il comportamento sleale, a suo modo di vedere, del modello e lo ha espresso in maniera molto diretta. Altra cosa che non è andata affatto giù alla Rusic è stato l'approdo in finale di Aristide Malnati. La Rusic è stato protagonista di una specie di gag sul suo profilo Twitter, ironicamente faceva il verso al concorrente facendo finta di non conoscerlo e di non sapere chi fosse, palesando l'intenzione di far intendere il suo pensiero sull'utilità di Aristide nei confronti del reality show.

Un'altra critica Rita l'ha rivolta al fatto che siano andati in nomination Antonio Zequila, Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese, trincerandosi dietro un inequivocabile: "Muta sono". L'ex moglie di Cecchi Gori non potendo esprimere la sua opinione dallo studio, ha deciso di dare voce ai suoi punti di vista utilizzando i social, dopo queste affermazioni si attenderanno sicuramente repliche.