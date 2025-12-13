Che fine ha fatto Rasha? I fan del Grande Fratello se lo stanno chiedendo da giorni, in particolare da quando l'ex concorrente ha fatto perdere le sue tracce dopo aver chiesto di votare Omer per mandarlo in finale. Clarissa, una cara amica della protagonista del reality, ha fatto sapere che non è successo niente di grave e che presto la ragazza tornerà in pubblico più riposata e consapevole.

Le spiegazioni dell'amica di Rasha sul web

Nei giorni scorsi si è parlato molto dei messaggi che Rasha ha inviato alle sue fanpage per chiedere di sostenere Omer nel televoto che lo vede contrapposto a Domenico questa settimana.

"Mandiamo in finale il mio Omer", ha scritto l'ormai ex concorrente del Grande Fratello a chi la segue su Instagram.

Subito dopo questi gesti per l'ex fidanzato, la giovane ha fatto perdere le sue tracce e in tantissimi si sono chiesti che fine abbia fatto.

Qualche ora fa ci ha pensato un'amica di Rasha a spiegare cosa sta succedendo e perché non si fa viva sui social da quando è stata eliminata dal reality.

"La padrona di casa ha scelto di staccare e riposare. Vi chiedo la gentilezza di non fantasticare. Abbiate pazienza e comprensione, la vedrete presto. Vi segue e legge tutto, grazie", ha scritto Clarissa rivolgendosi direttamente ai fan della coppia che nella casa è stata ribattezzata i Rashmer.

Le opinioni dei fan del Grande Fratello

Stando alle parole dell'amica, Rasha ha scelto volontariamente di staccare la spina per qualche giorno e prendersi il tempo necessario per tornare alla normalità dopo quasi tre mesi vissuti nella casa del Grande Fratello.

"Speriamo che capiranno che la devono mollare", "Forse ha capito che può nuocere a Omer continuando a parlare di lui sui social", "Il fandom deve starle accanto, si vede che è pentita", "Per me è solo la solita egocentrica", "Lasciatela stare e pensate a votare Omer", "Secondo me sta prendendo le distanze sia da Omer che dal fandom di coppia", si legge su X in questi giorni.

Cambia la data della finale

L'ultima apparizione di Rasha al Grande Fratello risale a lunedì 8 dicembre, giorno in cui è stata eliminata.

A sorpresa, infatti, la ragazza ha perso il televoto contro Grazia (70% dei voti per la finalista) e ha dovuto abbandonare il gioco ad una sola settimana dalla finale.

I fan che speravano in un ricongiungimento tra i Rashmer lunedì prossimo, però, rimarranno delusi dall'apprendere che il 15 dicembre ci sarà una puntata normale perché la finale è stata spostata a giovedì 18.

Non si sa ancora se gli autori sceglieranno di mettere a confronto Rasha e Omer nel corso dell'appuntamento di lunedì, ma i sostenitori della coppia se lo augurano anche per provare a capire se ci sono le basi per un ritorno di fiamma.