Gli spoiler della nota soap opera Una vita riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, Lucia Alvarado (interpretata da Alba Gutierrez) deciderà di aiutare padre Telmo a rendere giustizia alla morte di frate Guillermo. Successivamente Filo verrà arrestato dal commissario Mendez, mentre Ursula Dicenta uscirà di prigione e tornerà ad Acacias.

Approfondiamo i dettagli delle anticipazioni di Una Vita.

Una Vita, anticipazioni: Filo viene arrestato

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 9 al 13 marzo, Lucia sarà notevolmente in ansia per padre Telmo, poiché l'uomo deciderà di incontrare da solo l'assassino che ha ucciso frate Guillermo. Per tale ragione l'Alvarado deciderà di raggiungere Telmo presso la taverna malfamata. Poco dopo i due riusciranno ad avere la meglio contro Filo e riusciranno a farlo arrestare. Poi Mendez porterà l'uomo presso il commissariato e farà di tutto per fargli confessare il delitto di frate Guillermo.

In seguito Antonito e Lolita saranno sempre più preoccupati per l'ambiguo atteggiamento di Ramon, così chiederanno a padre Telmo di parlare con l'uomo per cercare di consolarlo il più possibile.

Spoiler Una Vita: Filo fugge dalla prigione

Celia sarà parecchio in ansia per la bambina appena nata della povera Trini, poiché suo padre sembrerà alquanto infastidito dalla sua presenza e la trascurerà. Per tale ragione Celia chiederà ad Antonito il permesso di affidare la bimba a lei e Felipe, almeno finché Ramon non starà meglio.

Nel frattempo Filo riuscirà a fuggire dalla prigione. Successivamente Batan tornerà a minacciare Samuel Alday, quest'ultimo dovrà estinguere il suo debito quanto prima, altrimenti rischierà di pagare con la sua stessa vita.

Intanto Ursula Dicenta verrà rilasciata dal carcere e ritornerà ad Acacias, la donna però avrà una salute piuttosto compromessa.

Più tardi Ramon sarà assai angosciato per la terribile e inaspettata morte di Trini e non riuscirà a trovare un modo per consolarsi.

Poco dopo l'uomo manderà via Fabiana con una scusa, poi si siederà alla sua scrivania e improvvisamente prenderà una pistola dal cassetto, cominciando a fissarla.

Le puntate di Una Vita in streaming online

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Una Vita è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato MediasetPlay.it. All'interno dell'apposita piattaforma si possono trovare anche alcuni video-clip relativi alle anticipazioni e ai personaggi della telenovela spagnola.