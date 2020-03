Alla luce dei continui aggiornamenti relativi al caso Coronavirus in Italia - forniti in particolare dalla Protezione Civile - molti telespettatori iniziano a domandarsi cosa ne sarà della trasmissione Uomini e donne. Qualche importante anticipazione su come cambierà il contenuto del dating-show viene dallo spoiler presente in un video condiviso dalla pagina Instagram della nota trasmissione televisiva: continuare ad andare in onda è una possibilità ma solo a patto che si rispettino i protocolli sanitari anti contagio da coronavirus.

Il video-spoiler del cambiamento del trono over di Uomini e donne

Il nuovo filmato-spoiler condiviso dal profilo ufficiale di Uomini e donne su Instragram mostra le immagini esclusive del cambiamento radicale del regolamento del format e dei conseguenti stravolgimenti subiti dallo studio nel bel mezzo di una nuova registrazione del trono over. E' emersa l'assenza del pubblico in studio con la disposizione delle sedie per il parterre dei protagonisti di Uomini e donne totalmente stravolta.

Al centro dello studio le sedie sono state disposte in modo da poter assicurare la dovuta distanza interpersonale tra i protagonisti del format, ovvero almeno un metro tra un soggetto e l'altro.

Questo per via delle misure precauzionali adottate dalla produzione di Uomini e donne, in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. E sempre dalle immagini delle ultime anticipazioni, fornite da Witty.tv, emerge molto chiaramente una ridottissima presenza di persone in studio.

Trapela inoltre che la dama veterana del trono over, Barbara De Santi, originaria di Modena (definita zona rossa sin dalle prime disposizioni governative di prevenzione del Covid-19, ndr) non è presente in studio: la donna parla infatti in collegamento tv da casa sua.

E non solo. Perché, anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti appaiono seduti a distanza debita tra loro. Anche i protagonisti del trono over ovviamente non si concedono dei balli.

I commenti del web sulle novità di Uomini e donne

A margine dell'ultimo video-spoiler di Uomini e donne, che ha fatto in poco tempo incetta di like e commenti su Instagram, com'era prevedibile che accadesse, non sono mancati i commenti del web.

Tra questi si leggono messaggi di telespettatori che si dichiarano provati per l'emergenza sanitaria che ha investito l'Italia: "Solo il trono over può farci dimenticare per un’oretta il brutto momento che stiamo passando, ad oltranza per tutta la settimana, per favore!!!". Non sono ovviamente mancati neanche i commenti su Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono over: "Gemma nel 2040 sarà ancora a Uomini e donne". "Non viene più nessuno per lei. Perché ormai la conoscono tutti molto bene e di essere presi in giro e poi massacrati non ne hanno nessuna voglia".