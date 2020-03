Domenica 8 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata ai protagonisti del trono over. Una puntata un po' particolare a causa dell'emergenza legata al virus. Infatti in studio ci sono state alcune modifiche proprio per rispettare le nuove disposizioni. Ma nonostante ciò, la registrazione non è stata esente da scontri e discussioni.

Uomini e Donne: un nuovo corteggiatore per Gemma

Il parterre sia maschile che femminile era pressoché vuoto. Pochi i protagonisti in studio. I presenti erano seduti molto distanti tra di loro, e inoltre non ci sono stati come di consueto i balli di coppia solo i confronti.

La puntata si è aperta sempre con Gemma Galgani e le sue sfortunate frequentazioni. In studio è arrivato un nuovo corteggiatore intenzionato a fare la sua conoscenza. Ovviamente non sono mancati i soliti battibecchi con l'esuberante opinionista Tina Cipollari. In ogni nuova puntata le due non si risparmiano accuse e offese reciproche. Spesso Maria De Filippi è costretta ad intervenire perché le due possono addirittura arrivare alle mani. Nel corso della registrazione sono successe anche altre cose.

Uomini e Donne: Andrea sotto accusa

Dopo lo spazio riservato a Gemma, si è seduta al centro dello studio la dama Veronica Ursida. La donna sta conoscendo il corteggiatore Giovanni. Come prevedibile è stato messo in mezzo Andrea. Veronica lo ha accusato di essere andato al mare con un altra ragazza mentre si stavano frequentando. Anche gli opinionisti Gianni e Tina hanno un po' cambiato opinione sul ragazzo.

Se inizialmente lo hanno elogiato ora nell'ultima registrazione non hanno risparmiato accuse e attacchi. Ovviamente non poteva mancare Armando Incarnato.

Armando Incarnato chiede scusa a Veronica

Chi ha seguito la puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì scorso, ricorderà che la conduttrice Maria De Filippi perse le staffe con Armando Incarnato. La rabbia di Maria scattò dopo aver visto che il napoletano continuava ad inveire contro Veronica che era in lacrime.

L'uomo continuava a dire che la donna in realtà sarebbe già fidanzata fuori dalla trasmissione. La De Filippi gli ha detto che ha rotto le scatole. Durante l'ultima registrazione Armando ha fatto un passo indietro e ha chiesto scusa alla Ursida per il comportamento della scorsa settimana. Veronica però non ha accettato le sue scuse ritenendo ingiuste è troppo pesanti le parole con cui l'uomo si è scagliato contro di lei accusandola di avere già una relazione. Cosa succederà ancora nel corso della nuova puntata? Non resta che aspettare la messa in onda nei prossimi giorni sempre alle 14 e 45 dopo l'appuntamento con la soap spagnola una Vita.