Dopo la svolta romantica che ha visto Alberto correre da Clara per chiederle di tenere il bambino, nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà dato molto spazio al suo personaggio. Dopo essere riuscito a convincere la ragazza a non interrompere la gravidanza però l'avvocato Palladini dovrà affrontare altri problemi. L'uomo rimarrà colpito positivamente da un'inaspettata proposta di lavoro, ma non tutto sarà come sembra, mentre un pericoloso nemico si farà nuovamente vivo. Nel frattempo Filippo e Serena saranno ormai vicini ad una separazione definitiva e sembra proprio che stavolta niente e nessuno potrà scongiurare questa crisi.

Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a queste due storyline, che andranno in onda dal 9 al 13 marzo alle 20:45 su rai 3.

Una strana chiamata di lavoro

Gli ultimi atteggiamenti di Alberto (Maurizio Aiello), che pare essere intenzionato a fare il padre, hanno commosso gli spettatori ma, a quanto pare, il suo personaggio non cambierà più di tanto. Quest'ultimo effettivamente convincerà Clara a non abortire, ma in seguito dovrà fare i conti con una situazione decisamente precaria.

L'avvocato Palladini, rimasto a corto di idee e di danaro, si interrogherà sul da farsi, ma sarà in quel momento che giungerà una tanto inaspettata - quanto provvidenziale - proposta di lavoro. L'uomo sarà entusiasta dell'improvviso colpo di fortuna, ma tale offerta potrebbe, in realtà, celare un lato oscuro.

L'incontro con il boss

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Alberto dovrà nuovamente affrontare il boss Mariano Tregara (Lello Giulivo) e tale scontro logorerà l'uomo sia fisicamente che emotivamente.

Non è chiaro quale sarà la tremenda verità che si cela dietro il lavoro che verrà offerto ad Alberto e soprattutto mancano alcuni dettagli per comprendere se e quanto tutto questo sia legato con il duro confronto che avrà con il padre di Clara: ma una cosa è certa, Alberto non se la passerà affatto bene e si troverà invischiato in una situazione molto pericolosa da gestire.

Filippo e Serena si separano

Sull'altro versante, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) saranno sempre più vicini ad una separazione definitiva e i due chiederanno anche a Niko (Luca Turco) di aiutarli in questo percorso. Nel frattempo Leonardo (Erik Tonelli) diventerà una presenza fissa nella vita di Serena, mentre Filippo avrà modo di approfondire la conoscenza con Cristiana, la ragazza che ha assunto come skipper per la sua azienda di chartering. Serena e il marito saranno sempre più ai ferri corti e avranno un confronto per decidere quale sarà il loro futuro: successivamente Filippo, traumatizzato dalla separazione, lancerà alla moglie un ultimatum.