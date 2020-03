Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram in cui aggiorna i suoi followers sulle sue condizioni di salute. La bellissima veronese ha spiegato di essere in quarantena, in quanto è venuta a contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus. La popolare influencer ha rassicurato i suoi fan, dicendo loro che, in ogni caso, al momento sta bene.

Vittoria aggiorna i followers sulle sue condizioni di salute

Vittoria Deganello, attraverso il suo profilo Instagram, seguito da quasi 620.000 persone, si è raccontata attraverso dei video sul suo profilo social.

La ragazza, diventata famosa grazie al dating show di Maria De Filippi, si è mostrata molto preoccupata per la situazione attuale in Italia, a causa dell'emergenza sanitaria.

In un lungo racconto, la Deganello ha spiegato che, prima che entrasse in vigore il decreto dell'8 marzo, circa 15 o 16 giorni fa, è entrata in contatto con una persona che l'ha avvertita qualche giorno fa, di essere positiva al Coronavirus. Vittoria si è molto preoccupata e, nei giorni successivi a questa telefonata, ha avuto qualche linea di febbre.

L'ex corteggiatrice ha spiegato che non le è stato fatto il tampone, in quanto i suoi sintomi sono lievi, pertanto non sa se è positiva o meno. In ogni caso sta vivendo isolata nella sua cameretta e, se gira per casa, indossa sempre la mascherina.

La Deganello rassicura i sostenitori

La Deganello ha rassicurato i suoi followers affermando di stare bene e di continuare pertanto ad allenarsi e a fare attività fisica nella sua abitazione.

Suo padre, che è medico, si accerta che durante la giornata si misuri costantemente la febbre, la pressione, la frequenza cardiaca, la respirazione e chiede aggiornamenti sui suoi sintomi. Anche gli enti competenti necessitano di avere indicazioni sulle sue condizioni di salute.

La preoccupazione dell'ex corteggiatrice

Il racconto di Vittoria prosegue parlando della situazione attuale nel nostro paese, facendo comunque un mea culpa, in quanto, all'inizio, aveva sottovalutato gli effetti che avrebbero potuto esserci, essendo il secondo Stato che ha dovuto gestire la situazione di emergenza dopo la Cina.

La Deganello confessa di non aver capito da subito la reale gravità del Coronavirus, in quanto anche inizialmente era stata paragonata ad una semplice influenza che colpiva già soggetti deboli e principalmente gli anziani. Alla fine invece, vista anche la sua esperienza che l'ha toccata in prima persona, Vittoria ha affermato che è preoccupata per la situazione, soprattutto per il fatto che vengono colpiti anche i giovani, infatti lei stessa conosce persone non anziane che sono asintomatiche e persone giovani che sono gravi. In ogni caso, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, al momento sta bene e non ha febbre da due giorni.