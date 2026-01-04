Durante le vacanze Ciro Solimeno ha rilasciato un'intervista a Uomini e donne magazine, la prima da quando è sul trono. Una dichiarazione del ragazzo che ha colpito i fan, è quella sulla relazione ormai finita con Martina De Ioannon: il giovane ha ammesso che rifarebbe tutto, che è stata una bella storia e poi ha aggiunto "da parte mia", come a voler mettere in discussione il sentimento che la 28enne diceva di provare nei suoi confronti.

La frecciatina a distanza per Martina

Tra pochi giorni ricominceranno le registrazioni di Uomini e donne, quindi anche Ciro si rimetterà alla ricerca della sua anima gemella tra le ragazze che sono in studio per lui.

Nel frattempo, i fan non si sono lasciati sfuggire lo stralcio di un'intervista in cui Solimeno ha parlato di Martina e degli otto mesi in cui sono stati una coppia.

Quando gli è stato chiesto se cambierebbe qualcosa di quel periodo della sua vita, il giovane ha risposto: "Non rimugino mai sulle cose. Tutto quello che c'è stato, non lo cambierei. Significa che doveva andare così".

"Io l'ho vissuta di getto, per questo è stato bello e autentico, da parte mia", ha chiosato il tronista quando ha ricordato l'intensa storia d'amore con De Ioannon.

Ciro ci ha tenuto a sottolineare che da parte sua ci sono state emozioni vere, e tanti hanno interpretato questa precisazione come una frecciatina indiretta all'ex fidanzata che poco dopo la rottura si è legata a Gianmarco.

Il nuovo percorso a Uomini e donne

Ciro è stato lasciato da Martina tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, come hanno raccontato entrambi nel corso del confronto che hanno avuto negli studi di Uomini e donne qualche mese fa.

Proprio al termine di quel faccia a faccia, al quale ha partecipato anche Gianmarco, Maria De Filippi ha offerto il trono a Solimeno.

Il giovane agente immobiliare, dunque, da un po' di tempo sta uscendo in esterna con le sue corteggiatrici, ma sembra ancora lontano dal provare un sentimento per una di loro.

La conduttrice, inoltre, per ora ha dato poco spazio a Ciro, ma le cose potrebbero cambiare già nelle prossime registrazioni visto che Flavio ha scelto e i tronisti di cui occuparsi sono scesi a tre.

In arrivo due nuove registrazioni

Gli studi di Uomini e donne sono rimasti chiusi per circa tre settimane, ma il 5 gennaio riapriranno ufficialmente.

Lunedì e martedì prossimo, infatti, sono previste le prime due registrazioni del dating-show nel 2026, e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà tra i personaggi più chiacchierati del cast di questa edizione.

Sul web c'è chi si aspetta la presentazione di un nuovo tronista (che prenderebbe il posto di Flavio), ma anche chi è convinto che Cristiana annuncerà la scelta dopo averci pensato bene durante le feste.