L'anticipazione più spiazzante che è trapelate al termine della registrazione di Uomini e donne del 5 gennaio, è quella dell'autoeliminazione di Marco Veneselli. Il giovane ha deciso di lasciare il programma e Sara Gaudenzi non ha fatto nulla per fargli cambiare idea. Lorenzo Pugnaloni, però, su Instagram ha svelato che il corteggiatore sarebbe scosso e deluso da quello che è successo in studio, soprattutto da freddo comportamento della tronista.

La fine della conoscenza che ha fatto sognare i fan

Oggi, 5 gennaio, si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne e le anticipazioni del web svelano che Sara è rimasta con un solo corteggiatore.

Nel corso delle riprese di questo lunedì, infatti, Marco ha deciso di autoeliminarsi sostenendo che la conoscenza con la tronista sarebbe in stallo e il suo interessa starebbe venendo meno.

A stupire tutti, però, è stata la reazione della ragazza: Gaudenzi non ha cercato di convincere Veneselli a rimanere, anzi lo ha fatto andare via e poi ha chiarito che non intende inseguire nessuno.

La notizia dell'addio del giovane al dating-show, però, ha lasciato tutto il pubblico senza parole: negli ultimi mesi, infatti, tantissimi fan hanno cominciato a fare il tifo per questa coppia sognando un lieto fine il giorno della scelta.

L'indiscrezione di Pugnaloni sul corteggiatore

Dopo aver dato la notizia dell'addio di Marco a Uomini e donne, Lorenzo Pugnaloni ha informato fan e curiosi dello stato d'animo che avrebbe il ragazzo in questo momento.

"Fonti mi dicono che non l'ha presa per niente bene. Ci teneva tantissimo, ma ha deciso di pensare a sé stesso e non al resto. Al momento non vuole tornare qualora Sara volesse richiamarlo, ma lei oggi non aveva questa intenzione. Marco è scosso e deluso da lei, ci è rimasto malissimo", ha scritto l'esperto in una storia che ha postato su Instagram il 5 gennaio.

Le critiche a Sara dopo l'ultima registrazione di Uomini e donne

Lorenzo Pugnaloni ha detto la sua su quello che è successo negli studi di Uomini e donne il 5 gennaio, in particolare sulla decisione di Sara di lasciar andare via Marco.

"Lui ha fatto bene e lei si è tenuta i due più finti che sono passati lì dentro (Jakub e Simone). Reputavo Sara una ragazza sveglia e intelligente, ma forse l'ho sopravvalutata.

Non può non accorgersi che a quelli non gliene frega nulla, quindi se li tiene ne diventa complice", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo social.

La scelta della tronista di rinunciare alla conoscenza con il corteggiatore preferito dal pubblico, ha lasciato senza parole anche il blogger: "Ha capito che con Marco non potrà fare business come con gli altri due. Avrebbe fatto meglio a far scendere ragazzi nuovi".