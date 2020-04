Nuovo appuntamento con le novità de Il Paradiso delle Signore, TV Soap che sta riscuotendo sempre più successo Rai 1. Le anticipazioni su quello che succederà nella settimana di lunedì 13 fino a venerdì 17 aprile 2020 rivelano che Marta Guarnieri avrà un malore fisico. Riccardo chiederà ad Angela Barbieri di crescere il bambino insieme. Roberta sarà in ansia per l'operazione di Federico Cattaneo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 13-17 aprile: Marta sta male

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che saranno trasmesse in televisione fino al prossimo 17 aprile, rivelano che Marta deciderà di accettare il suggerimento di Camilla, tant'è che non farà sapere a Vittorio che sta assumendo delle medicine per curare la fertilità.

Per questo motivo, la giovane Guarnieri inizierà ad avere alcuni malori fisici che faranno preoccupare suo marito per le sue condizioni di salute. Nel grande magazzino milanese arriverà Franco, mentre Paola riceverà una chiamata da parte del suo ex fidanzato. Il dottor Conti avrà intenzione di celebrare la festa del primo uomo che si è recato nello spazio, infatti Agnese ritornerà a lavorare al fianco di Gabriella per realizzare un bikini a tematica spaziale. Intanto Riccardo parlerà con Ludovica facendogli sapere che riconoscerà il bambino ma non si sposerà mai con lei, tanto da suscitare il disaccordo della Brancia.

A questo punto il nipote di Adelaide non potrà fare a meno di dire tutta la verità ad Angela. Cosimo avrà dei dubbi sulla gravidanza di Ludovica, Bergamini proverà a parlare con la figlia di Flavia, sicuro che l'amica non sia veramente incinta ma che si sia inventata questa storia per riprendersi Riccardo. In seguito, Ludovica farà vedere all'amico le analisi cliniche che accertano la sua maternità.

Riccardo chiede ad Angela di crescere il figlio di Ludovica insieme

Una brutta notizia per la Barbieri che resterà molto sconvolta dopo aver scoperto la verità da Riccardo. La giovane Brancia, dopo la proposta del Guarnieri, sceglierà di abortire. Quest'ultimo, però, non prenderà per niente bene la scelta dell'ex fidanzata, infatti arriverà addirittura a chiedere ad Angela di crescere insieme il figlio che ha concepito con Ludovica.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che la Barbieri resterà stupita dalla richiesta del fidanzato, ragion per cui lo lascerà. Nel frattempo Franco vedrà Paola in caffetteria in compagnia dell'ex ragazzo. Per questo motivo, l'uomo gli farà una scenata di gelosia di fronte ai clienti: questo avvenimento darà molto da pensare a Salvatore che assisterà alla scena. Il giovane Amato, rivedendo se stesso nel consorte della Galletti, cercherà di dare consigli al signor Cecchi così che non commetta con la moglie gli stessi sbagli che lui ha fatto con Gabriella. A tal proposito, Bergamini accompagnerà la Rossi a casa dove le confesserà i sentimenti che prova verso di lei, ragion per cui la ragazza entrerà sempre di più in confusione.

Roberta in ansia per Federico

Roberta a questo punto deciderà prendere la situazione in mano recandosi da Salvatore per indurlo a riconquistare la sua ex fidanzata. Inoltre, la Pellegrino dovrà far fronte all'ansia per l'intervento chirurgico di Federico. In seguito, arriverà la notizia che l'operazione del Cattaneo ha avuto esito positivo. Armando, invece, domanderà al suo coinquilino di lasciargli casa libera per una giornata. Marcello penserà che il Ferraris ha un appuntamento importante, infatti andrà a parlare con il giovane Amato del suo sospetto che giungerà anche alle orecchie di Agnese.

Quest'ultima saprà così dal copomagazziniere che vuole stare da solo in casa per fare una veglia privata in ricordo della moglie deceduta.