Ivan Gonzalez è finito al centro di un'aspra polemica in queste ore. L'ex tronista di Uomini e Donne, dopo un lungo periodo di permanenza in Italia, ha deciso di tornare nel suo paese d'orgine, ovvero in Spagna. In poco tempo, lo scatto pubblicato dal modello su Instagram è stato presa di mira da numerosi utenti. Secondo alcuni, il giovane in un certo senso sarebbe "evaso" dalla quarantena forzata imposta dai vari Governi.

Il modello iberico ha partecipato al Grande Fratello Vip 4, ma la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia è durata solamente qualche settimana.

I concorrenti eliminati sarebbero dovuti andare in trasmissione ogni settimana, ma a causa della pandemia causata dal Coronavirus, questo è stato impossibile. Per questo motivo, l'ex gieffino ha deciso di affrontare un viaggio per fare ritorno nella sua città natale.

Ivan preso di mira sui social: 'Dovrebbero multarlo'

E' bastato davvero poco per accendere la miccia sui social network. Scendendo nel dettaglio, Ivan Gonzalez è stato preso di mira su Instagram per avere pubblicato uno scatto. Nella foto appare l'ex gieffino con una tuta di biocontenimento, occhiali da sole, mascherina, guanti e una valigia.

Nella didascalia il diretto interessato ha scritto: "E' tempo di tornare a casa, senza paura ma con tutte le precauzioni necessarie. Ricorda, la vita degli altri dipende anche da noi". Nonostante l'emergenza sanitaria in atto nel mondo, l'ex gieffinno ha deciso di affrontare un viaggio dall'Italia alla Spagna. Ivan è voluto tornare a Madrid, dalla sua famiglia e nella sua casa.

In poco tempo, all'indirizzo del modello sono arrivati numerosi commenti di disapprovazione.

In particolare, molti abitanti iberici hanno criticato la scelta del Gonzalez: "Quale parte del 'rimanete a casa' non hai capito? Dovrebbero multarlo per essersi trasferito da un posto a un altro". Un altro utente ha fatto notare ad Ivan Gonzalez che i sanitari lavorano con delle buste dell'immondizia perché non riescono a trovare delle tute di biocontenimento: "Non puoi giocare con queste cose".

La replica del diretto interessato

In seguito ai numerosi attacchi ricevuti su Instagram, il diretto interessato non è restato certo in silenzio. Ivan Gonzalez, senza troppi giri di parole, ha spiegato a tutti coloro che lo hanno attaccato che ha dovuto affrontare per forza il viaggio dall'Italia alla Spagna.

Queste le parole dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4: "Ho un'attività a Madrid e devo tornare a casa mia per lavoro". Infine, il giovane ha puntualizzato che è rimasto chiuso tre mesi sia nel territorio italiano che in quello iberico.