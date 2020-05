Giulia De Lellis torna a far parlare di sé, ma questa volta non c'entrano i Gossip sulla sua vita sentimentale, ma un consiglio che ha dato ai suoi followers nella giornata del 21 maggio 2020. La popolare influencer, nelle sue storie Instagram, ha affermato di aver lavato i suoi capelli con il sapone per i piatti, chiedendo consigli ai parrucchieri e ai fan, se avesse fatto bene. Dopo il racconto della scrittrice de 'Le corna stanno bene su tutto', non sono mancati commenti ironici su Twitter e perplessità sull'accaduto.

Giulia De Lellis usa il sapone per i piatti sui capelli

Giulia De Lellis ha lasciato Pomezia, dove ha trascorso circa due mesi insieme ai suoi cari ed è andata a Milano per motivi di lavoro e ha iniziato una convivenza a casa di Andrea Damante.

Nella giornata di giovedì 21 maggio, Giulia è stata impegnata in uno shooting fotografico in cui le hanno riempito i capelli di olio: "mi hanno messo un litro d’olio”, ha detto nelle sue sue storie Instagram. Rientrata a casa la sera, la popolare influencer si è sentita disperata per lo stato in cui si trovava la sua chioma e ha deciso di usare il sapone per i piatti per risolvere la situazione.

Giulia De Lellis usando il sapone dei piatti ha pensato: ‘Sgrassa tutto’

Giulia De Lellis ha raccontato di avere avuto la cute molto grassa, così ha preso il sapone per i piatti e si è detta: “Sgrassa tutto”, arrivando alla conclusione che potesse risolverle il problema. La popolare influencer ha spiegato ai suoi follower che il risultato è stato pazzesco e, dopo aver applicato il detersivo per le stoviglie, ha fatto due lavaggi con lo shampoo e messo una maschera sulle lunghezze.

Giulia ha chiesto ai follower e ai parrucchieri se avesse fatto una cavolata applicando questa soluzione, ma gli utenti hanno nutrito perplessità e sui social non sono mancati commenti sulla vicenda.

Giulia De Lellis ha scatenato ironia e perplessità su Twitter, una ragazza: 'Io scioccata'

La De Lellis ha scatenato gli utenti di Twitter e alcune persone sono rimaste spiazzate nutrendo dubbi su quanto ha fatto la popolare influencer.

Una ragazza ha scritto: "Ma Giulia De Lellis che si lava i capelli con il detersivo per piatti? Io scioccata", un'altra ha scritto: "Ma Giulia De Lellis sta consigliando il sapone per piatti come sgrassante per capelli? Ma tutto ok?" Un'altra: "Raga mi sto sentendo malissimo Giulia De Lellis si è lavata i capelli con il detersivo per i piatti perché oggi le hanno riempito i capelli di olio per uno shooting, io sto piangendo amo l’internet".

La soluzione applicata da Giulia non sembra aver convinto la maggior parte delle persone, ma si attendono i commenti alla vicenda da parte degli addetti ai lavori