Lunedì 5 gennaio si è svolta la prima registrazione di Uomini e Donne del 2026. Le anticipazioni delle prossime puntate, diffuse in esclusiva da Fanpage, rivelano che è emerso come sia proseguita la conoscenza tra Sabrina e Carlo: il cavaliere le ha proposto di lasciare lo studio insieme, ma lei ha preferito rifiutare, spiegando di non sentirsi ancora pronta. Nel frattempo, Mario ha baciato Magda e ha ammesso di provare interesse anche per Cinzia. Alessio, invece, ha attirato l’attenzione di Rosanna, dando il via a una possibile nuova conoscenza.

Sabrina non lascia Uomini e Donne con Carlo

Carlo e Sabrina hanno raccontato al centro studio come hanno trascorso le festività natalizie. Il cavaliere ha passato alcuni giorni nella città della dama e, dopo questo periodo insieme, si è presentato alla registrazione del 5 gennaio con una proposta importante: ha chiesto a Sabrina di lasciare la trasmissione al suo fianco. La dama emiliana, però, ha preferito rifiutare, spiegando di aver bisogno di più tempo prima di prendere una decisione così significativa. Nel frattempo, Sabrina ha confermato di voler proseguire anche la conoscenza con Cristian, mentre ha scelto di non approfondire l’incontro con Franco, un signore arrivato in studio appositamente per lei.

Mario bacia Magda ed è interessato a Cinzia

Nel frattempo, in studio c’è stato spazio anche per le vicende sentimentali di Mario, che ha baciato Magda. Tuttavia, il cavaliere pugliese non si è avvicinato solo a lei: pochi giorni dopo ha incontrato anche Isabella e tra loro c’è stato un altro bacio. In puntata, Magda ha manifestato il suo dispiacere, spiegando di aver percepito da parte di Mario una certa minimizzazione di ciò che era accaduto tra loro. Il colpo di scena non è mancato: il signor Lenti ha dichiarato di essere interessato a Cinzia. Rosanna, invece, ha espresso il desiderio di conoscere Alessio che, dopo una breve esitazione, ha accettato di uscire con la dama siciliana.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sabrina ha conosciuto Carlo

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, la conoscenza tra Marcello e Tiziana ha preso una piega inaspettata. I due avevano trascorso una serata insieme, conclusa in un albergo, ma senza alcun coinvolgimento fisico. A creare tensione è stato il fatto che Marcello, pur avendo accettato l’uscita con Tiziana, aveva già programmato un incontro con un’altra dama. Quando lei lo ha scoperto, si è sentita messa da parte e la frequentazione si è interrotta bruscamente, lasciando un clima piuttosto teso in studio. Nel frattempo, il cavaliere ha iniziato a conoscere Marina, che ha raccontato di aver apprezzato molto il suo modo di fare, descrivendolo come un uomo affidabile, rispettoso e molto legato ai valori familiari.

La loro uscita ha portato una ventata di serenità nel parterre, mostrando un lato più disteso del cavaliere. Parallelamente, Sabrina ha deciso di dare una possibilità a Carlo, un nuovo arrivato che si è presentato appositamente per lei, dando così il via a una conoscenza tutta da costruire. Per quanto riguarda il trono classico, i percorsi dei giovani tronisti, Sara, Flavio, Cristiana e Ciro, sono proseguiti tra nuove esterne, chiarimenti e qualche inevitabile momento di tensione, con dinamiche che stanno iniziando a delineare preferenze e possibili sviluppi futuri.