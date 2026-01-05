Oggi, 5 gennaio, ripartono le registrazioni di Uomini e donne: dopo quasi tre settimane di stop, Maria De Filippi condurrà le puntate che il pubblico potrà vedere su Canale 5 verso la fine del mese in corso. A poche ore dall'inizio delle riprese, Gianni Sperti si è fotografato in camerino e ha confermato che nel pomeriggio tornerà a vestire i panni di opinionista del dating-show più amato dai telespettatori.

Lo scatto che conferma l'inizio delle riprese

L'attesa dei fan di Uomini e donne sta per finire: il programma tornerà su Canale 5 mercoledì 7 gennaio, ma già in queste ore sul web circoleranno le prime anticipazioni del 2026.

Il 5 e il 6 gennaio, infatti, sono previste due nuove registrazioni e i curiosi non vedono l'ora di sapere cosa accadrà tra le dame e i cavalieri dopo circa tre settimane di vacanza.

A confermare che questo lunedì ci saranno le prime riprese dell'anno, è stato Gianni Sperti con una foto che ha pubblicato su Instagram: "Ricominciamo", ha scritto l'opinionista accanto ad uno scatto che ha realizzato nel suo camerino poco prima di iniziare la preparazione "trucco e parrucco".

Nel pomeriggio, dunque, l'ex ballerino riprenderà posto accanto a Tina Cipollari in studio e commenterà le storie che verranno raccontate dai protagonisti dei troni Over e Classico.

Il 7 gennaio riparte la programmazione su Canale 5

Le registrazioni di Uomini e donne ricominceranno il 5 gennaio, invece la messa in onda del format su Canale 5 ripartirà mercoledì prossimo.

I fan, dunque, dovranno aspettare ancora un paio di giorni prima di poter rivedere Gemma, Mario e i tronisti, anche se quello che guarderanno non sarà recente.

Le puntate che saranno trasmesse da qui alla fine del mese, infatti, sono state realizzate a dicembre, per la precisione prima della pausa natalizia che terminerà in giornata.

Cosa vedranno i fan di Uomini e donne a gennaio

Stando alle anticipazioni che circolano in rete da diverse settimane, le puntate di Uomini e donne che andranno in onda a gennaio saranno dedicate ai tormenti d'amore di Gemma e agli sviluppi più interessanti nelle conoscenze dei tronisti.

La dama del trono Over tenterà in ogni modo di riconquistare Mario, ma lui la rifiuterà e bacerà un'altra signora del parterre.

Sara e Cristiana dovranno affrontare tensioni molto forti con alcuni corteggiatori: Jakub lascerà lo studio dopo l'ennesimo litigio con Gaudenzi, invece Ernesto farà presente alla 22enne Anania che potrebbe dirle di "no" nel caso dovesse preferirlo a Federico.

A fine gennaio, inoltre, dovrebbe essere trasmessa in tv la scelta di Flavio: il tronista si legherà a Nicole e, di conseguenza, rifiuterà Martina.