Chi è Renato della fiction Vivi e lascia vivere? Antonio Gerardi. L'attore per la prima volta, in un'intervista con la rivista Di Più, ha parlato della sua vita privata. Il celebre attore ha rivelato che, terminata l'emegenza per il Coronavirus, convolerà a nozze con la mamma dei suoi quattro figli. Poi, ha raccontato in quali rapporti si trova con Elena Sofia Ricci. L'attore lucano, prima di interpretare il personaggio di Renato in Vivi e lascia vivere, è stato sul set numerose fiction Rai. Stiamo parlando di Non dirlo al mio capo, Romanzo Criminale, 1992, La porta rossa e Imma Tataranni.

Antonio Gerardi parla per la prima volta della sua vita

Interpellato dal settimanale Di Più, Antonio Gerardi ha raccontato come è finito sul set. Con orgoglio, l'attore ha dichiarato di essersi fatto strada nel mondo delle fiction attraverso una radio di Potenza.

Nonostante Gerardi stia diventando un volto noto per il pubblico di Rai 1, della sua vita privata si sa davvero poco e niente. Per questo per la prima volta Antonio ha deciso di parlarne. Il 52enne da dieci anni è fidanzato con Micaela, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. Stando a quanto riferito dall'attore, i due si sono conosciuti nel 2009 mentre lui era impegnato sul set di Romanzo Criminale La Serie e La Nuova Squadra.

Micaela ha letteralmente stravolto la vita di Antonio visto che, dopo un anno dal loro primo incontro erano già diventati genitori del loro primogenito Agostino. Poco dopo sono arrivati altri figli: Gian Maria e le gemelline Emma e Maria Vittoria.

Gerardi è molto legato ai suoi figli tanto che, quando possibile, li porta anche su set con lui: "E' accaduto con Vivi e lascia vivere".

L'attore ha spiegato nell'intervista che per non fare confusione sul set, portava a turno i suoi figli in camerino. Secondo l'interprete di Renato, stare dietro a quattro bambini di età compresa tra cinque e nove anni non è affatto una passeggiata.

Cosa pensa Elena Sofia Ricci della famiglia di Antonio

Dal momento che Antonio Gerardi ha portato la sua famiglia sul set, è stato inevitabile l'incontro con Elena Sofia Ricci. L'attrice toscana dopo aver visto per quattro giorni i figli del 52enne ha ironizzato: "Ma quanti bambini hai? Sono finiti o ce ne sono altri?"

Antonio Gerardi ha affermato che Elena Sofia Ricci è stata carinissima con i suoi figli e con la sua compagna: "La donna che presto diventerà mia moglie". Antonio e Micaela fino ad oggi non sono riusciti a convolare a nozze, a causa dei numerosi impegni di lavoro dell'attore. A tal proprosito il Renato di Vivi e lascia vivere ha dichiarato a Di Più: "Appena l'ermegenza Coronavirus finirà, inizieremo i preprativi per il matrimonio".