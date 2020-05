Vivi e Lascia Vivere è la nuova fiction Rai che ha come protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci. Giovedi 28 maggio alle ore 21.30 su Rai 1 andrà in onda l'ultima puntata che sarà composta da due episodi intitolati La Minaccia e l'addio. Dunque la storia di Laura finirà ma le domande a cui bisognerà rispondere sono ancora molte. In questa puntata tutta la famiglia di Laura Ruggero si ritroverà in ospedale perché Giovanni verrà investito da una macchina. Inoltre, l'attività di Laura potrebbe essere in grave pericolo.

Spoiler ultima puntata, 11esimo episodio di Vivi e Lascia Vivere

In quest'ultima puntata, l'undicesimo episodio si intitolerà La Minaccia.

Toni (ruolo interpretato dall'attore Massimo Ghini) scoprirà che Giovanni (ruolo interpretato dall'attore Giampiero di Concilio) è finito all'ospedale e farà di tutto per esserci. Il figlio di Laura si riprenderà molto presto, nonostante le ferite alla testa. Mentre il marito di Laura, Renato (ruolo interpretato dal ruolo di Antonio Gerardi) deciderà di partire e di lasciare l'Italia per ritornare a Tenerife dalla sua nuova compagna. Quest'ultimo prima di andare via, farà un discorso ai suoi figli, parlando bene della loro madre. Un discorso che farà riflettere Nina, Giovanni e Giada che decideranno di far pace una volta per tutte con la loro madre. Laura sarà contenta ma le cose non si metteranno affatto bene.

La Ruggero si ritroverà ricattata dagli 'amici' di Toni. Quest'ultimo è scappato dalla polizia ed è ricercato per aver commesso un presunto omicidio in una stanza d'albergo.

Spoiler 12esimo episodio

In quest'ultimo episodio intitolato l'addio, Laura e le sue colleghe dovranno prendere un'importante decisione.

Cedere l'attività per tentare di salvarla. Laura cederà mentre le sue colleghe cercheranno di lottare. Quest'ultima verrà ricattata e per salvare i suoi figli, deciderà di cedere la sua attività. Inoltre gli uomini di Toni, le chiederanno di farlo ritornare. Ma nel finale ci sarà un colpo di scena e la protagonista non cederà più la sua attività.

L'aiuto potrebbe arrivare direttamente dall'ex marito o da Toni. Non ci resta che vedere l'ultima puntata che andrà in onda fra sette giorni sul canale Rai.

Share televisivo della ficition di Rai 1

La fiction vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini ha fatto il suo debutto in televisione il giorno 23 aprile del 2020. La prima puntata ha ottenuto uno share del 26%, facendo appassionare 7 milioni di telespettatori. La fiction è stata ben accolta dalla critica e dal pubblico. La serie televisiva è ambientata nella città di Napoli ed è prodotta dalla Bibi Film Tv.