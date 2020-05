Nelle ultime ore due ex volti del Grande Fratello si sono fatti sentire sui social. Si tratta di Salvo Veneziano, che è stato protagonista anche dell'ultima versione vip del reality show conclusasi lo scorso aprile 2020. L’ex gieffino siciliano ha catturato l’attenzione dei suoi fan, facendo una vera e propria provocazione a Cristina Plevani. Il marito di Giusy Merendino si è chiesto come mai la sua ex compagna d’avventura al reality del GF 1 non abbia ancora messo su famiglia.

La reazione della vincitrice della prima edizione del GF Vip non si è fatta di certo attendere, visto che ha risposto senza mezzi termini.

L’ex gieffina si è mostrata parecchio risentita dalle parole del siciliano, e ha annunciato a tutti coloro che la seguono che affronterà la questione su Instagram il 26 maggio 2020 nel format diretto da Marina La Rosa. La Plevani ha fatto capire di essersi sentita offesa dall'ex compagno di gioco, dato che senza mezze misure ha affermato: “Dopo 20 anni il livore e la cattiveria la lascio tutta a lui”.

Salvo Veneziano lancia una frecciatina a Cristina Plevani

Un ex concorrente del GF Vip 4 ripescato insieme a Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini, continua ad essere al centro del Gossip. Salvo Veneziano dopo la squalifica dal Reality Show per aver pronunciato delle frasi sessiste, di recente ha lanciato una frecciatina a Cristina Plevani.

Per la precisione il siciliano ha punzecchiato la sua ex compagna di gioco sui social, rivolgendole la testuale domanda: ''Cristina come mai a 50 anni non ti sei ancora fatta una famiglia?''.

Il gesto fatto dal marito di Giusy Merendino non è passato inosservato alla vincitrice della prima edizione del GF, che non ha perso tempo per replicare.

La Plevani ha pubblicato un post di sfogo tramite il proprio profilo Instagram comunicando che martedì 26 maggio 2020 alle 21:30 avrà una diretta con Marina La Rosa.

La vincitrice del GF 1 replica a Salvo Veneziano

Cristina Plevani ha raccontato ai suoi fan di aver cambiato idea sul Veneziano, alla seguente maniera: “Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo.

Ora si”. Inoltre la 47enne ci ha tenuto a sottolineare che lei e il siciliano non sono mai stati amici. Successivamente la vincitrice del Grande Fratello 1 si è espressa ancora sul fatto di essere stata criticata da Salvo per non avere ancora un fidanzato, dichiarando: “Io non devo far sapere agli altri quando esco con un uomo, se lo frequento, se ci vado a letto, se inizio una storia o se finisce. Mi adorano per la mia discrezione e riservatezza”.

A questo punto la Plevani dopo aver ammesso di essere sola ma non triste, ha ribadito che anche se il prossimo martedì affronterà questo argomento con Marina non nominerà Salvo Veneziano. Infine, Cristina Plevani ha dimostrato di essere una grande donna, precisando ad un suo fan di non essere arrabbiata con l'ex gieffino siciliano.