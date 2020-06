Giulia De Lellis è al centro dei Gossip e questa volta non c'entra la sua storia con Andrea Damante, ma una fotografia che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L'influencer ha pubblicato una foto con la didascalia 'Mediterranea', che è anche il titolo di una hit del suo ex fidanzato Irama. Il suo attuale compagno ha commentato usando solo una immagine dei popcorn.

Giulia De Lellis ha pubblicato una foto con una didascalia che è il titolo di una hit di Irama

Giulia De Lellis ha trascorso il week end in barca al mare con il suo fidanzato Andrea Damante. Durante la giornata di domenica 8 giugno, la scrittrice de 'Le corna stanno bene su tutto' ha pubblicato un suo bellissimo scatto sul suo profilo Instagram, ma la cosa che ha colpito di più i suoi follower è stata la scelta della didascalia ad accompagnare lo scatto: 'Mediterranea'.

La parola per descrivere la fotografia della De Lellis ha scatenato i fan, al punto da chiederle se facesse riferimento al suo ex fidanzato, in quanto 'Mediterranea' è il titolo di una canzone del cantante Irama, con il quale è stata legata in passato.

Andrea Damante commenta la foto di Giulia De Lellis con i popcorn

Il fidanzato di Giulia De Lellis, Andrea Damante, ha lasciato come commento sotto la foto della sua ragazza, una confezione di popcorn. Il dj veronese ha usato l'emoticon dei popcorn, spesso usata dagli utenti social, per indicare di essere seduto comodamente su un divano, come se stesse seguendo qualcosa di interessante. Attraverso l'immagine dello snack salato, Andrea Damante sembrerebbe voler confermare che Giulia abbia fatto riferimento, anche se non direttamente, al suo ex fidanzato Irama.

I follower di Giulia De Lellis le hanno chiesto se avesse voluto lanciare una frecciatina a Irama

Sotto al post di Giulia De Lellis, oltre ai migliaia di cuoricini di apprezzamento e al commento ironico di Andrea Damante, sono apparsi commenti da parte dei follower, per chiedere all'influencer chiarimenti in merito alla sua didascalia e se facesse riferimento al suo ex fidanzato, Irama.

Una ragazza ha commentato scrivendo: "Mediterranea by Irama", un altro ragazzo ha scritto: "La canzone di Irama e via". Laura ha chiesto alla De Lellis: "Ma è un riferimento a qualche canzone?", mentre Renata ha scritto: "Ha messo la canzone di Irama guarda caso". Giulia De Lellis non ha risposto ai commenti dei suoi follower in merito all'ipotetico riferimento al suo ex compagno, ma l'icona pubblicata da Andrea Damante sotto al post della sua fidanzata, sembrerebbe significare che la frase scelta dalla influencer, sia un riferimento non casuale nei confronti del cantante.