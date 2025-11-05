Nella serata del 4 novembre, Rasha Younes è tornata a parlare del rapporto con Omer Elomari, dicendo di essere pronta ad approfondire la conoscenza sotto i riflettori del Grande Fratello, ma al tempo stesso di non voler fare lei la prima mossa. Seccata per l'immobilismo del ragazzo, ha affermato: "Mi pare che dorma in piedi".

Durante la settima puntata del reality show, la madre di Rasha ha varcato la porta rossa e ha incontrato Omer, elogiandolo per il rispetto mostrato nei confronti della figlia e incoraggiando Rasha a lasciarsi andare.

Rasha stanca di aspettare Omer

Fin dall'inizio della convivenza al GF, Rasha e Omer hanno dimostrato di avere un feeling particolare. A oggi la giovane si è sempre trattenuta per la paura di deludere la madre davanti alle telecamere.

Dopo l'incontro con la madre, Rasha sembra essere pronta ad approfondire la conoscenza con Omer, ma si attende un passo da lui. Nella serata di ieri, Ivana ha incalzato l'amica chiedendole perché fosse scocciata, e Rasha ha esordito: "Ce l'ho con Omer. Ok, il rispetto, ma non è una scusa. Mi pare che dorma in piedi". "A me non interessa avere solo un approccio fisico con un ragazzo. Vorrei anche una connessione mentale", ha proseguito la concorrente. Riprendendo le parole di sua madre, ha aggiunto: "Mi viene da ridere perché mia madre ha detto a Omer di fare 10 passi in avanti, ma lui sembra che ne abbia fatti 10 indietro".

Rasha ha concluso: "Basta con questa scusa del rispetto e del fatto che io sia chiusa. Mi manca quel pezzo di ingranaggio".

Il punto di vista di Rasha su Omer: “Non mi aspetto nulla” #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/fXEZgBxk3z pic.twitter.com/CVPtzDveKb — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 5, 2025

Cosa pensano gli utenti sui 'Rashmer'

Su X, il discorso di Rasha non è passato inosservato ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra, che hanno subito commentato sui social.

"Ha promesso al fidanzato fuori che farà la brava", ha detto un utente. Un altro utente ha sollevato dubbi sulla concorrente: "Omer deve volare da solo, Rasha lo destabilizza nel gioco. Lei prima non lo vuole e dopo la conferma della madre lo vuole, a questo punto chi è davvero lei?".

Un telespettatore ha affermato: "Si piacciono e si vede. È normale che lei da donna stia aspettando che lui faccia il primo passo". Tra i vari utenti c'è chi crede che Rasha non sia veramente attratta da Omer: "Basta sviolinate, lo sta solo illudendo". Un altro utente ha commentato: "Mi auguro che Omer si liberi del fascino di una donna bellissima come Rasha, ma fredda come un ghiacciolo". Tuttavia c'è anche chi crede che presto tra i due si smuoverà qualcosa: "Non vedo l'ora di vederli insieme".