Domenico D'Alterio, Jonas Pepe, Francesca Carrara e Simone De Bianchi si sono ritrovati in giardino a commentare le dinamiche scaturite durante la settima puntata del Grande Fratello. Ad un certo punto il discorso è finito sull'intesa tra Omer Elomari e Rasha Younes: "Non credo alla storiella", ha esclamato Simone mettendo in dubbio l'amicizia speciale nata tra i due inquilini.

Omer e Rasha: Simone esprime perplessità

In giardino, Domenico, Simone e Jonas si sono ritrovati a commentare quanto accaduto nella settima puntata del GF in onda ieri 3 novembre su Canale 5.

Jonas ha chiesto al suo amico Simone cosa pensa di giocare in coppia con sua madre Francesca. Senza giri di parole il ragazzo ha spiegato che secondo lui è un'arma a doppio taglio: "Vuoi o non vuoi finiscono per nominare sempre noi". In un secondo momento si è unita alla conversazione anche Francesca ed il discorso si è spostato sulla nomination di Benedetta a Grazia. A detta della madre di Simone, Benedetta ha tutelato Domenico. Dal canto suo Simone De Bianchi ha menzionato Omer Elomari e si è focalizzato sull'intesa instaurata da quest'ultimo con Rasha Younes: "Ho messo in dubbio la relazione che c'è fra loro due, non credo alla storiella". Anche Domenico ha sollevato dubbi sulla nascita di una possibile coppia tra Omer e Rasha.

Jonas ha invece sostenuto che il concorrente siriano stia facendo di tutto per emergere all'interno del reality show: "Lui ha paura di uscire da qui". A quel punto il modello romano ha esortato i suoi amici a non dare più importanza a Omer: "Non lo metterei più tra i preferiti". Discorso condiviso da Francesca e suo figlio Simone, visto che nella puntata di ieri sono stati nominati.

'Rashmer' la madre della ragazza approva la ship

Indipendentemente dal pensiero di Simone, nella puntata di ieri Basima ha varcato la porta rossa e ha incontrato Omer.

La donna ha regalato dei datteri a Elomari (nel mondo arabo tale gesto significa prosperità e buon auspicio). Parlando con il 26enne, la madre di Rasha ha detto di essere molto contenta di come il concorrente si approccia a Younes: "Mi piace il rispetto che porti a mia figlia".

Inoltre Basima ha elogiato Elomari: "Ti ammiro tanto". Dal canto suo il concorrente ha detto di essere felice per quest'incontro e ha ringraziato la donna per le belle parole spese per lui.

Successivamente la donna ha avuto l'opportunità di vedere sua figlia. Quest'ultima non ha nascosto di essere attratta dal concorrente siriano, ma al tempo stesso non intende avviare una frequentazione sotto i riflettori. Prima di lasciare la casa Basima ha rassicurato la figlia: "Fai ciò che ti senti di fare, io sono dalla tua parte".