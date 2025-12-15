Questo lunedì 15 dicembre il cast di Uomini e donne si è ritrovato in studio per una delle ultime registrazioni del 2025. Fanpage ha pubblicato le anticipazioni di molte delle cose che sono successe nel corso delle riprese, a partire dalle lacrime che ha versato Gemma Galgani quando è stata rifiutata per l'ennesima volta da Mario Lenti. Tina Cipollari, invece, ha messo in dubbio Sabrina Zago e l'interesse che dice di provare per il signor Carlo.

Ennesimo due di picche per Gemma

Dal 15 al 19 dicembre andranno in onda le ultime puntate di Uomini e donne del 2025: la programmazione del dating-show, infatti, si interromperà alla fine di questa settimana e riprenderà dopo il 6 gennaio.

Anche le registrazioni si dovrebbero fermare nei prossimi giorni, ma oggi ce ne è stata una nuova e sul web stanno circolando le anticipazioni di quello che è accaduto.

Gemma ha cercato di riavvicinarsi a Mario dopo un abbraccio, ma lui ha ribadito che non intende frequentarla né dentro né fuori gli studi. Di fronte all'ennesimo rifiuto da parte del cavaliere, la dama è scoppiata a piangere.

Sabrina sta conoscendo sia Carlo che Lorenzo, ma secondo Tina non sarebbe interessata a nessuno e li starebbe prendendo in giro.

I tormenti d'amore di Gemma

In questo periodo Gemma ha vissuto molte emozioni negli studi di Uomini e donne, la maggior parte delle quali negative.

Anche se diversi signori si sono fatti avanti corteggiandola in modo romantico, la dama non è mai uscita più di una volta con loro: Roberto è stato messo da parte quando si è mostrato interessato anche ad un'altra donna, invece Antonio è stato rifiutato di punto in bianco.

I componenti del parterre, gli opinioni e anche i telespettatori sono convinti che Galgani non avrebbe ancora dimenticato Mario, e la conferma di ciò arriverebbe dalle reazioni che la 75enne ha avuto tutte le volte che Lenti ha provato a riavvicinarsi a lei anche in modo amichevole.

L'imprenditore pugliese è l'unico cavaliere per il quale Gemma ha perso la testa in quest'edizione del dating-show, e finché se lo ritroverà di fronte in studio sarà difficile per lei voltare pagina.

Il ritorno di Cinzia a Uomini e donne

Le registrazioni di Uomini e donne sono avanti di circa due settimane rispetto alla messa in onda su Canale 5, quindi le anticipazioni del web servono anche per tenere aggiornati i fan su quello che potranno vedere in tv solo dopo le vacanze di Natale.

Di recente, ad esempio, Cinzia è tornata in studio per annunciare la fine della sua relazione con Rocco: i due sono stati insieme poco tempo e hanno deciso di separare le loro strade quando hanno capito di essere incompatibili.

La dama ha ripreso posto nel parterre perché un cavaliere ha mostrato interesse nei suoi confronti, invece il suo ex compagno è uscito di scena perché nessuna donna voleva conoscerlo.