Secondo Fanpage, la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island dovrebbe cominciare in anticipo rispetto alla data di partenza della stessa recentemente anticipata in rete. Il via alla nuova stagione del docu-reality sui tradimenti di Canale 5 potrebbe quindi essere sancito il 2 luglio e non più il 7, data per la quale era, in origine, prevista la prima puntata.

Negli ultimi giorni, alcuni internauti hanno ipotizzato sui social che la dama Gemma Galgani e il cavaliere Nicola Vivarelli di Uomini e donne potessero risultare tra le coppie ingaggiate nel cast. In un intervento concesso a Fanpage, però, il conduttore Filippo Bisciglia ha archiviato l'ipotesi in questione.

Filippo Bisciglia nega l'ipotesi

Mancherebbe poco all'inizio dell'edizione 2020 del format sui tradimenti. Intanto il conduttore Filippo Bisciglia ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, smentendo le voci che vedevano la coppia di conoscenti formata da Nicola Vivarelli e Gemma Galgani in procinto di partecipare al suo format in arrivo su Canale 5.

“A Temptation Island partecipano le coppie. Non credo che Gemma e Nicola lo siano”, ha chiarito nell'intervista che ha concesso a Fanpage.

Nell'intervento, non si è poi risparmiato neanche su un altro rumor: quello secondo cui la neonata coppia di Uomini e donne formata dall'ex tronista Giovanna Abate e la sua scelta, Sammy Hassan, sarebbe tra le nuove coppie partecipanti a Temptation island.

Nello specifico, il conduttore ha dichiarato di non potersi pronunciare al riguardo.

Rivelate le prime due coppie ingaggiate nel cast di Temptation Island

Su Instagram sono state rivelate le prime due coppie ingaggiate nel cast di Temptation Island 2020. Ad annunciarle è stato il profilo Instagram del format che ha condiviso con il web due video.

Il primo è dedicato alla coppia formata da Antonella Elia e il regista Pietro Delle Piane. Il secondo video immortala, invece, la coppia formata dall'ex Miss Italia, Manila Nazzaro, e l'ex calciatore Lorenzo Amoruso.

I due filmati sono diventati virali in poco tempo, sui social e hanno ad oggi superato rispettivamente le 230mila e 400mila views su Instagram.

Le indiscrezioni sulla data d'inizio di Temptation Island

Il gioco sulle tentazioni potrebbe partire in anticipo rispetto alla data per cui ne era prevista la prima puntata. Stando a quanto riportato da Fanpage, infatti, la data d'inizio ufficiale della messa in onda di Temptation island sarebbe, ora, giovedì 2 luglio.

In occasione dell'intervista concessa a Fanpage, Filippo Bisciglia ha espresso una sua paura maturata di recente: ovvero che la nuova edizione di Temptation Island potesse non essere registrata a causa della pandemia di Coronavirus.

"Ho sperato che si potesse tornare alla normalità e lavorare in sicurezza - ha aggiunto - Il pubblico ama Temptation Island. Lo aspetta. Siamo stati per anni il quarto programma più visto della televisione.

Sapevo che se non lo avessimo fatto a giugno, lo avremmo spostato".

Intanto, proseguono le registrazioni di Temptation Island 2020. "Prima di arrivare qui tutti noi, dalle coppie, ai single, alla produzione, a me, abbiamo fatto i test sierologici due volte" ha fatto sapere Bisciglia sul rinnovato format, sempre a Fanpage. "Le coppie e i single sono stati in isolamento per poi essere trasferiti in totale sicurezza. Siamo chiusi in una bolla di vetro, super protetti. Non c’è posto più sicuro in Italia che Temptation Island" ha concluso.