I nuovi episodi di Un posto al sole torneranno in onda a settembre su Rai 3, nella classica collocazione oraria dell'access prime time, adesso la comunicazione è confermata. La notizia, che tutti i fan della soap partenopea attendevano con ansia, è stata svelata in anteprima da Tvblog. Da poco erano state cancellate le repliche di Upas, generando un'ondata di indignazione e malcontento tra i fan, ma a quanto pare tale scelta è stata fatta per tutelare lo storico titolo. La notizia però non si ferma qui perché la produzione di Un posto al sole ha annunciato che il ritorno avverrà in grande stile e sarà preceduto da una settimana ricca di sorprese per i fan.

A seguire un approfondimento sul ritorno della soap e sui contenuti speciali che verranno mandati in onda prima che inizi la programmazione classica.

La cancellazione di Un posto al sole Classic

La cancellazione di Un posto al sole Classic aveva destabilizzato i fan, abituati a guardare la soap in quella fascia oraria da diversi anni. La decisione di Franco di Mare (grande estimatore del programma) e il suo staff non è stata fatta per bocciare il titolo, ma anzi per tutelarlo, considerata la stima che c'è per il prodotto. Il calo di ascolti fisiologico, dovuto alla programmazione di repliche, aveva messo la soap in una posizione scomoda e decisamente insolita. Un posto al sole ha sempre potuto contare su ascolti solidi e si è preferito interrompere la programmazione degli episodi del 2012 per evitare inutili imbarazzi alla produzione e concentrarsi a pieno sulla realizzazione delle nuove puntate.

Un posto al sole a settembre

Tvblog ha da poco svelato in anteprima una notizia che i fan di Un posto al sole attendevano da giorni con ansia. I nuovi episodi della soap opera inizieranno nel mese di settembre, anche se non c'è ancora una data precisa. Salta l'ipotesi luglio, bisognerà quindi pazientare fino all'autunno per poter vedere le nuove puntate totalmente inediti della soap.

In questi giorni gli attori di Upas stanno effettuando il test sierologico per poter tornare sul set in sicurezza e nel rispetto dei nuovi protocolli sanitari. Ovviamente una volta iniziate le riprese, serviranno dei tempi tecnici per confezionare un buon numero di episodi, ma non ci sarà solo questo, poiché tale evento verrà celebrato con una settimana di contenuti speciali che precederanno la messa in onda delle nuove puntate.

Una sorpresa per i fan

La produzione di Un posto al sole ha pensato ad alcune sorprese per i fan ed il ritorno sarà preceduto da una settimana di grandi festeggiamenti. Non ci sono ancora molti dettagli, ma sembra che si stia lavorando ad un progetto che permetta di avvicinare i fan agli attori di Upas. Tali interazioni non saranno solo virtuali e tutto questo non sarà solo prerogativa degli utenti del web, ma verrà trasmesso su Rai 3. Gli attori racconteranno ai loro fan dettagli sulle puntate, aneddoti e piccole anticipazioni. Si tratterà inoltre di più iniziative non di una singola, quindi un ritorno in grande stile che ripagherà i fan per la lunga attesa.