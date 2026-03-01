I fan di Amici non vedono Alessio in studio da un mese: con quella che è andata in onda il 1° marzo, è la quarta puntata consecutiva che il ballerino non si esibisce davanti ai giudici esterni e al pubblico. Dal daytime si è appreso che il ragazzo ha un problema fisico che lo sta tenendo fermo da un po', ma al momento non si conosce né la natura dell'infortunio né quanto ci vorrà per recuperare al 100%.

Alessio ancora out per un problema fisico

Nella lista degli allievi che hanno saltato il 21° speciale di Amici c'è anche Alessio, che manca dallo studio da un mese a causa di un infortunio che potrebbe rivelarsi più serio del previsto.

La produzione non ha ancora svelato qual è il problema fisico che sta impedendo al giovane di esibirsi, ma questa è la quarta settimana consecutiva che Emanuel Lo non può proporlo per l'esame per provare ad accedere al serale.

Tra i fan c'è chi sta cominciando a preoccuparsi per il futuro del ragazzo: se non dovesse recuperare nei prossimi giorni, il ballerino potrebbe essere escluso dal cast del prime time perché il suo insegnante non potrebbe schierarlo nella gara a squadre che dovrebbe iniziare sabato 21 marzo.

Il team di Emanuel Lo ai box

Se Alessio è fermo da un mese, la sua compagna di squadra Kiara non si vede in studio da due settimane.

Entrambi gli alunni di Emanuel Lo, infatti, si sono fatti male a poco tempo dall'inizio del serale e c'è chi teme che potrebbero non guarire in tempo.

Ad Amici, però, fino ad ora non si è mai parlato di cos'hanno davvero i due ballerini e quanto ci metteranno a recuperare, neppure il loro insegnante li ha nominati per spiegare al pubblico perché non partecipato alle puntate della domenica da da un po'.

I commenti dei fan di Amici

Le assenze di Alessio e Kiara stanno facendo discutere, e sui social c'è chi sta iniziando a chiedersi se i due andranno al serale nonostante gli infortuni che li stanno tenendo ai box da molto tempo.

"Ma loro ancora non si esibiscono? Un incubo", "Alessio e Kiara meritano il serale ma non possono fare l'esame, che sfortuna", "Siamo sicuri che recuperano in tempo per la prima puntata del serale?", "Emanuel rischia di non avere allievi al serale", "Ma ci potete dire cosa hanno? Alessio non lo vediamo da un mese", si legge su X in questi giorni.