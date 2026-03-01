Dopo una settimana Zeudi Di Palma è tornata su Twitch e lo ha fatto con una live durante la finale del Festival di Sanremo, sabato 28 febbraio. La ragazza ha chiacchierato a lungo con i fan, ha risposto alle domande che le hanno fatto e ha svelato cosa le è piaciuto di più dell'esperienza nella città dei fiori. La 24enne ha gradito particolarmente la bellezza di Irina Shayk e si è detta dispiaciuta per il mancato incontro con Francesca Fagnani, donna che apprezza e stima da tempo.

Il racconto della serata all'Ariston

Nei giorni scorsi Zeudi è stata a Sanremo per alcuni eventi e una sera ha anche avuto la possibilità di guardare il Festival dalla platea del teatro Ariston.

Tornata a casa dopo una settimana ricca di impegni, la ragazza ha fatto una live su Twitch e ha parlato anche di come ha vissuto l'esperienza nella città dei fiori, di quello che le è piaciuto e di un piccolo rimpianto che ha.

A chi le ha chiesto di svelare cosa ha amato particolarmente della kermesse, la giovane ha risposto: "La mia parte preferita? Quando ho visto Irina Shayk. Lì ho detto a Ludovica di mantenermi".

Le parole di Zeudi per Francesca Fagnani

Sempre in live Zeudi ha svelato un retroscena che ha strappato un sorriso a tutti i fan, ed è quello su una donna che avrebbe tanto voluto incontrare a Sanremo.

"Sapete chi è arrivata al mio hotel dieci ore dopo che l'ho lasciato? Francesca Fagnani, proprio lei. Non l'ho potuta incontrare neanche in questa esperienza, peccato", ha detto la 24enne nel corso della chiacchierata che ha fatto con la sua community su Twitch.

La situazione sentimentale svelata in radio

Zeudi è arrivata a Sanremo all'inizio della settimana e mercoledì 25 febbraio è stata ospite a Monkey's Radio.

In quest'occasione la ragazza ha parlato sia del Festival che della sua vita personale, di come è cambiata da quando ha partecipato al Grande Fratello e di come fa a gestire una community così numerosa.

Alle domande sull'amore, infine, Di Palma ha risposto con la sua solita sincerità: "Non ho una relazione in questo momento, ma vorrei tanto fidanzarmi con una donna di carattere e affascinante. Il mio cuore è aperto e mi sento pronta, vediamo che succede".