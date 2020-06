Sembra procedere a gonfie vele la conoscenza tra la dama torinese Gemma Galgani e il 26enne Nicola Vivarelli. Nonostante la grande differenza di età che ha suscitato non poche critiche e polemiche, i due stanno continuando a frequentarsi e a vedersi anche ora che il programma ha chiuso i battenti per la pausa estiva.

Alcuni giorni fa per la neo coppia c'è stato il primo incontro lontano dalle telecamere. Sulle pagine del Magazine di Uomini e donne entrambi hanno raccontato le emozioni provate durante la giornata trascorsa insieme per le strade della Capitale. Galgani ha anche svelato che finalmente si sono scambiati il primo attesissimo bacio, anche se con la mascherina per via delle disposizioni dovute alla Covid-19.

Nicola e Gemma: passeggiata romantica per le vie di Roma

Sirius ha raccontato di aver posticipato la sua partenza di un giorno per poter passare una giornata da solo con Gemma come due persone normali che si frequentano. Il ragazzo ha organizzato una bellissima giornata per le vie di Roma. Ha portato Gemma Galgani in un posto che le piace molto, Castel Sant'Angelo. Insieme hanno fatto una passeggiata lungo il Tevere immersi in un'atmosfera molto romantica. In sottofondo c'era la musica di un violino suonato nelle vicinanze. Nicola ha detto che è stata una giornata molto piacevole e passata in buona compagnia. Il 26enne ha aggiunto che con la dama torinese si è trovato molto bene e non pensava potesse accadere.

Sirius ha dichiarato che è stato bello riassaporare la normalità e soprattutto ritrovarsi con Gemma in un contesto diverso dallo studio di Uomini e Donne. "Tutto è stato così emozionante" ha concluso infine Vivarelli.

Gemma Galgani racconta le emozioni del primo bacio con Nicola Vivarelli

Anche Gemma ha raccontato come ha vissuto la giornata insieme a Nicola lontano dalle telecamere.

La donna ha raccontato che quando Nicola le ha detto che sarebbero andati a Castel Sant'Angelo, ha avuto un tonfo al cuore al solo pensiero di rivederlo in una situazione di vita normale. La giornata è proseguita poi con un aperitivo su una panoramica terrazza di un hotel di Roma. Entrambi rilassati e sereni, hanno riso, scherzato e assaggiato prelibatezze di vario genere ha raccontato Gemma Galgani.

Poi sul taxi il bacio che Gemma ha descritto raccontando che prima di scendere lei e Nicola di sono salutati con un bacio a stampo. Un bacio che la donna ha definito "last minute", ma che ha avuto la sua importanza e le ha lasciato una sensazione meravigliosa che si è sono portata nel cuore per il resto della sera e della notte