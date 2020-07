La soap opera DayDreamer continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista degli ascolti, con una media che arriva a superare la soglia dei due milioni e mezzo di fedelissimi. Martedì 28 luglio sarà la volta di un nuovo episodio che si preannuncia ricco di colpi di scena e di novità per tutti i protagonisti di questa favola moderna. In particolar modo, Sanem sarà sempre più convinta di confessare a Can di aver tramato contro l'azienda e quindi di svuotare il sacco circa le bugie che gli ha raccontato con Emre nel corso di questi mesi. Aylin studierà un piano per separare Can e Sanem e riuscirà a portarlo a termine.

DayDreamer, le anticipazioni del 28 luglio: Sanem vorrebbe dire la verità a Can

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer - Le ali del sogno, che verrà trasmessa martedì 28 luglio alle 14,45 circa su Canale 5, rivelano che Sanem dopo aver trascorso la giornata insieme a Can, si convincerà sempre più del fatto che sia arrivato il momento di confessare tutta la verità. Così la ragazza va da Emre e lo implorerà affinché con lei si assuma le sue responsabilità e ammetta di aver detto una marea di bugie a suo fratello.

Peccato, però, che Emre non sia dello stesso parere e non sia affatto convinto che dire tutta la verità a Can sia la mossa giusta da attuare. Il fratello del fotografo, infatti, teme che questa confessione possa mettere la parola fine al loro rapporto ed è convinto del fatto che Can non lo perdonerà per le bugie che gli ha detto.

Gli spoiler di questa puntata di DayDreamer che sarà trasmessa martedì pomeriggio su Canale 5, inoltre, rivelano che nel momento in cui Emre tornerà a casa, deciderà di raccontare tutto ad Aylin, così da metterla al corrente circa quella che sarebbe l'idea di Sanem di dire tutto a Can.

L'addio tra Can e Sanem: la perfida Aylin festeggia

Immediata la reazione della perfida Yuksel, la quale immediatamente si metterà in azione e studierà un nuovo piano diabolico che ha come obiettivo quello di separare Sanem da Can.

Un progetto che riuscirà a dare l'effetto sperato. Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, rivelano che l'astuta e diabolica Aylin riuscirà ad avere la meglio, visto che Can e Sanem decideranno di dirsi addio.

Sarà un addio definitivo oppure col passare del tempo riusciranno a riprendere in mano le redini del loro rapporto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la fortunata soap opera turca di Canale 5.