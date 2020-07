Deianira Marzano è un'influencer popolare su Instagram per raccontare i Gossip e fornire sempre la sua opinione, senza peli sulla lingua, sui personaggi famosi e i programmi televisivi. La donna è molto amata dal pubblico e da molti vip ma, ogni tanto, qualcuno sembra non apprezzare i suoi commenti. Le sue parole espresse nella giornata di venerdì 17 luglio sul tentatore Alessandro Basciano non sarebbero stato gradite dal diretto interessato che, a detta di Deianira, sarebbe arrivato a minacciarla attraverso messaggi alle 2 di notte.

Deianira Marzano ha parlato di Alessandro Basciano

Nella giornata di venerdì, Deianira ha escluso la possibilità che Alessandro Basciano avrebbe potuto iniziare una relazione con Valeria, la fidanzata che tentava a Temptation Island.

L'influencer campana ha aggiunto inoltre che secondo lei, il tentatore stava provando da tempo ad accrescere la sua popolarità e, a detta sua, Basciano ambiva al trono di Uomini e Donne: ''Deve vedere dove sbarcare il lunario''. In aggiunta a queste dichiarazioni, Deianira ha pubblicato lo screenshot di un follower, che le spiegava come, al momento, Alessandro si trovava in Puglia con altri tentatori che lo aiutavano nelle serate da dj. Il fan di Deianira Marzano ha specificato di aver saputo da un amico tentatore che Basciano non sarebbe interessato a Valeria, al punto da aggiungere che secondo lei, la ragazza conosceva Alessandro prima dell'inizio del programma.

Alessandro Basciano ha contattato Deianira Marzano alle 2 di notte

Deianira Marzano, nella mattina di sabato 18 luglio, ha comunicato ai suoi follower uno spiacevole episodio accaduto nella notte appena trascorsa. La popolare influencer ha detto che, in seguito a quanto ha raccontato il giorno precedente sul tentatore di Temptation Island, sarebbe stata importunata alle 2 di notte con messaggi da parte di Alessandro Basciano, definiti come vere e proprie minacce.

Deianira, visibilmente seccata per l'accaduto, ha dichiarato: ''Sono stata perseguitata anche da lui, alle due di notte, con messaggi vocali''. L'influencer ha detto che in passato ha parlato di persone molto più importanti Alessandro, che si sono fatte una risata e non ha mai ricevuto dei messaggi del genere.

Basciano avrebbe detto alla donna che stava inventando fandonie sul suo conto. L'ex isolana ha affermato che nessuno si era mai permesso di avere questo atteggiamento con lei, aggiungendo che Alessandro le avrebbe comunicato anche di voler contattare la redazione del programma. Deianira Marzano ha concluso che lei non è Valeria a cui può dire: ''Tu nega tutto''. Al momento, non è arrivata nessuna replica da Basciano in merito all'accaduto.