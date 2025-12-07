I telespettatori assisteranno all'addio di Jana e Cruz a palazzo nella puntata de La Promessa che arriva in prima serata il 20 dicembre su Rete 4. La protagonista morirà tra le braccia di Manuel, mentre Cruz finirà in carcere da innocente.

Le anticipazioni rivelano che niente sarà più come prima: Curro lotterà per fare chiarezza sulla morte di Jana, mentre Leocadia prenderà sempre più potere a palazzo. Manuel e Maria faranno fatica a pensare al loro futuro senza l'amata Jana.

La puntata che cambierà tutto per la famiglia De Lujan

Una puntata speciale de La Promessa sarà trasmessa sabato 20 dicembre in prima serata e segnerà un cambiamento epocale per tutti i protagonisti.

Il pubblico della soap spagnola saluterà Jana e Cruz, che in modo diverso daranno il loro addio al palazzo dei De Lujan. Le anticipazioni raccontano che nelle prossime puntate Jana giocherà più volte con il fuoco, provocando Cruz dopo averla accusata dell'omicidio di sua madre Dolores. I litigi a La Promessa saranno all'ordine del giorno e culmineranno con un agguato che nessuno avrebbe mai previsto. Manuel, a un passo dal realizzare il suo sogno di trasferirsi in Italia con la sua amata sposa, troverà Jana in camera da letto, con una grave ferita da arma da fuoco. Il marchesino sarà a dir poco disperato e urlerà aiuto: Jana non morirà subito: il medico si prenderà cura di lei. A palazzo, tutti si stringeranno intorno a Jana e organizzeranno dei gruppi di preghiera per lei, mentre il sergente Burdina inizierà a indagare sul caso.

Tutti i sospetti ricadranno su Cruz che verrà immediatamente rinchiusa in una delle stanze de La Promessa per evitare un eventuale inquinamento delle prove.

L'incubo più grande si avvererà per Manuel

Nella puntata speciale de La Promessa in onda sabato 20 dicembre su Rete 4, Jana si riprenderà per pochi istanti e riaccenderà la speranza in tutti i suoi cari. All'improvviso, però, dopo qualche giorno, Jana morirà tra le braccia di Manuel. La disperazione di Manuel, Curro e Maria segnerà per sempre le loro vite, ma anche Cruz avrà motivi per soffrire terribilmente. La marchesa sperava nel risveglio di Jana perché solo lei avrebbe potuto dimostrare la sua innocenza. Dopo la morte della ragazza, Cruz sarà ammanettata e portata in carcere, senza neanche un briciolo di conforto da parte della famiglia, certa della sua colpevolezza.

L'addio a Cruz e a Jana cambierà totalmente gli equilibri del palazzo e le trame prenderanno una piega diversa. Da questo momento in poi, infatti, ci saranno l'ascesa al potere di Leocadia e la battaglia di Curro che farà di tutto per arrivare alla verità di quello che è successo.

Leocadia: la nuova dark lady de La Promessa

Cruz finirà in carcere da innocente, vittima del terribile piano architettato da Leocadia alle sue spalle. Sin dal suo arrivo a La Promessa, la vecchia amica di Cruz ha dato filo da torcere alla padrona di casa. Leocadia ha manipolato Catalina e Jana e ha guadagnato la loro totale fiducia, in modo da poter manipolare le due ragazze a suo favore. Cruz si è sentita sempre più sola, perché Manuel ha pensato di trasferirsi in Italia con Jana e con Alonso ormai il matrimonio è soltanto una formalità.

Leocadia ha potuto agire indisturbata e creare i presupposti per fare in modo che tutti sospettassero di Cruz. La marchesa, infatti, avrebbe più di un motivo per volersi sbarazzare di Jana. Cruz si è opposta alla partenza di suo figlio e ha più volte dichiarato il suo odio per la nuora. Questa volta, però, la marchesa non ha davvero nulla a che vedere con il delitto: quello di Leocadia si è rivelato un piano perfetto.