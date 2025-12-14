Da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre, tornano su Rai 3, a partire dalle ore 20:50, i nuovi episodi di Un posto al sole. Le anticipazioni annunciano l'arresto di Okoro, ma l'uomo non sembra affatto intenzionato a collaborare con i magistrati e quindi non inguaierà Gennaro Gagliotti.

Intanto Bice avvia dei contatti con Troncone con l'intento di recuperare il denaro che Lello le ha sottratto, mentre Viola ed Eugenio riusciranno a chiarire dopo una serie di incomprensioni.

Spoiler lunedì 15 dicembre

Il ritorno di Okoro getta Gennaro nel panico, poiché Gagliotti non vuole finire in carcere per l'assassinio di Assane.

Per quanto riguarda Guido e Mariella la perdita della casa pare sempre più vicina, ma Raffaele escogita uno stratagemma per aiutarli.

Intanto Cotugno solleva dubbi sul reale interesse di Bice, visto che lei sembra essere solamente intenzionata ad impossessarsi dei soldi del barone.

Martedì 16 dicembre

Nella puntata di martedì 16 dicembre, su consiglio di Raffaele, Otello propone a Rosa di ricoprire il ruolo di portiere di Palazzo Palladini.

Bice invece è sempre più intenzionata ad approfittarsi del barone, mentre Gennaro sembra essere sempre più nervoso per l'arresto di Okoro. Ferri e Marina sperano che grazie alla collaborazione di quest'ultimo, possa essere posta fine all'influenza negativa di Gagliotti sui Cantieri.

Mercoledì 17 dicembre: Okoro non parla con i magistrati

Dopo l'arresto Okoro sembrava essere intenzionato a collaborare con i magistrati, ma convinto di essere stato colpito da una maledizione da parte di Agata, l'indiziato deciderà di non collaborare con i magistrati. Dunque Gennaro non sarà coinvolto giudiziariamente nella scomparsa di Assane.

Durante la recita di Natale di Manuel, Rosa e Damiano mostrano un certo feeling. Damiano riceverà una proposta inaspettata da Viola. Bice invece stabilirà un contatto con Troncone per cercare di riprendersi i soldi che Lello le ha sottratto.

Giovedì 18 dicembre

Viola ed Eugenio riusciranno ad avere un chiarimento dopo le numerose incomprensioni del passato.

Invece Clara ed Eduardo vivranno una fase particolarmente delicata del loro rapporto. Dal canto suo Rosa, non sapendo che il fratello frequenta un'altra donna, continuerà a sperare in un ritorno di fiamma tra i due.

Venerdì 19 dicembre

Nel frattempo Eduardo sembra essere sempre più coinvolto sentimentalmente da Stella, non sapendo che quest'ultima nasconde un segreto importante.

Ornella viene a sapere dalla figlia Viola, che con Eugenio hanno deciso di darsi una seconda possibilità.

Infine Riccardo non è diventato il nuovo primario dell'ospedale San Filippo e Rossella non può che essere dispiaciuta per come sono andate le cose.

Un posto al sole: si conferma leader di ascolti

La soap Un posto al sole intanto continua a ottenere buoni risultati sul piano Auditel.

Lunedì 8 dicembre è stata seguita da 1.314.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%. Martedì 9 dicembre ha catturato l'attenzione di 1.396.000 spettatori con uno share del 6.6%.

Mercoledì 9 dicembre c'è stato uno share del 6,5%, pari a 1.396.000 spettatori assoluti. Giovedì 10 dicembre la soap è stata seguita da 1.480.000 spettatori pari ad uno share del 7,3%. Venerdì 11 dicembre, invece, la puntata è stata vista da 1.427.000 spettatori, con uno share del 7,4%.