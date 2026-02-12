Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un sorprendente cambio della guardia. Nella puntata che andrà in onda martedì 17 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Umberto sarà determinato a far luce su una questione delicata che richiederà l’intervento di un investigatore. Il vero colpo di scena arriverà quando Guarnieri deciderà di affidare l’incarico non al fidato Malvezzi, ma a Matteo. Il ragionier Portelli accetterà la missione e partirà per Londra, dove inizierà a indagare sui fratelli Marchesi, Ettore e Greta, con la speranza di far emergere finalmente la verità sul loro passato.

Matteo diventa detective per Umberto al posto di Malvezzi

Umberto e Matteo si ritroveranno alleati in modo del tutto inaspettato, unendo le forze per scoprire cosa si nasconda davvero dietro i due stilisti della Galleria Milano Moda. Dopo che il ragioniere de Il Paradiso delle signore ha messo in guardia Guarnieri, confessandogli il terribile sospetto che Ettore possa essersi macchiato del furto di una fotografia risalente al passato, sarà lo stesso Umberto a decidere di prendere in mano la situazione. Determinato a far luce sulle origini dei fratelli Marchesi, l’imprenditore valuterà con attenzione la delicatezza della vicenda, che coinvolge, seppur indirettamente, anche sua figlia Odile, sentimentalmente legata a Ettore.

Proprio per questo, Guarnieri sceglierà di affidare l’incarico investigativo non al suo storico e fidato detective Malvezzi, ma a Matteo, ritenendolo la persona più adatta a muoversi in un contesto così complesso.

Matteo va a Londra per indagare sui fratelli Marchesi

Nel frattempo, Umberto deciderà di non avviare le indagini in Italia. Le informazioni ricevute da Odile, infatti, gli hanno rivelato che Ettore e Greta hanno una madre malata che vive a Londra. Sarà proprio questa città la destinazione di Matteo, incaricato di recarsi lì per indagare sui fratelli Marchesi e scoprire, una volta per tutte, cosa nascondano davvero e quali siano le loro reali origini. Ciro e Concetta, invece, faranno fronte comune per non rovinare il bel momento che la loro figlia minore sta vivendo.

Agata è infatti in procinto di partire in anticipo per Firenze, dove ha ottenuto un prestigioso impiego, e i suoi genitori non vorranno darle preoccupazioni rivelandole le difficoltà che stanno affrontando al Gran Caffè Amato dopo la partenza di Mimmo, il cuoco del locale. Rosa, dal canto suo, avrà un’idea per il nuovo numero della rivista Il Paradiso delle signore, ispirata da un articolo di giornale. Tancredi accoglierà con entusiasmo la proposta della giornalista, mentre Marcello avrà un’opinione opposta, dando vita all’ennesimo scontro tra i due. Infine, Irene vivrà un momento sereno con Cesare e riceverà anche le scuse di Rebecca, dopo la lite avvenuta nei giorni precedenti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta sono i nipoti di Umberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Ettore e Greta hanno finalmente rivelato, durante un dialogo tra loro, la loro vera identità: sono infatti membri a tutti gli effetti della famiglia Guarnieri, poiché figli di Arturo, il fratello maggiore, ormai deceduto, di Umberto. È emerso anche un dettaglio importante: alla morte di Arturo, Umberto venne a sapere dell’esistenza della cognata e dei due nipoti, ma non li cercò mai. Sempre riguardo alla famiglia dei due stilisti, si è scoperto che la vedova di Arturo Guarnieri si è ammalata dopo la scomparsa del marito ed è in cura a Londra, dove vive ormai da anni.

In gioventù, però, la donna è stata certamente a Crema insieme al marito e ai figli: lo dimostra la sua partecipazione a una giornata di beneficenza in città, alla quale era presente anche Silvana Portelli.