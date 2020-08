Flavio Briatore è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano lo scorso 22 agosto perché presumibilmente positivo al Coronavirus. La notizia, circolata nella giornata del 26 agosto, ha visto anche l'amica del manager, Daniela Santanché, intervenire in una trasmissione di La7, affermando che Flavio abbia in realtà una prostatite acuta. In attesa di capire meglio i motivi del ricovero, anche l'ex moglie di Briatore Elisabetta Gregoraci ha parlato attraverso il suo profilo Instagram, rassicurando tutti sullo stato di salute dell'ex consorte: "Flavio sta bene".

A seguito della notizia del ricovero in ospedale di Flavio Briatore, in molti si sono allarmati, temendo che il manager avesse contratto il Coronavirus. Al momento non vi è alcuna notizia ufficiale in merito, ma il suo stato di salute sembra essere buono, così come rivelato anche dalla ex moglie del manager Elisabetta Gregoraci. Proprio la conduttrice di "Battiti Live" tramite una storia di Instagram, ha voluto ringraziare tutti per i messaggi di affetto ricevuti in queste ultime ore, rassicurando anche sulla salute del suo ex consorte. Nello specifico la Gregoraci scrive: "Flavio sta bene, ci siamo appena sentiti".

"Vi ringrazio tantissimo per i messaggi e le telefonate ricevute oggi" scrive ancora Elisabetta Gregoraci, che si è detta commossa dall'affetto di cui è stata sommersa. Stando alle sue parole dunque, Flavio Briatore starebbe bene e ciò metterebbe a tacere tutte le voci che lo vedevano ricoverato in condizioni "serie" al San Raffaele.

Anche un comunicato diramato dallo staff del ricco imprenditore, ha parlato di buone condizioni si salute dell'uomo, senza però specificare se il suo ricovero fosse dovuto a una positività al Coronavirus.

Nella serata del 26 agosto, l'amica di lunga data di Briatore, Daniela Santanché, intervenuta in un programma su La7, ha voluto fare un po' di chiarezza sulla vicenda.

La donna, autorizzata dall'amico a parlare della sua salute, ha dichiarato che Flavio si trova ricoverato in ospedale per una recidiva di prostatite. La Santanchè non ha però saputo dire se Briatore sia stato sottoposto o meno al tampone, né tanto meno ne conosce l'esito. Le notizie inizialmente divulgate sulle gravi condizioni del manager quindi, sono state contraddette sia dalle parole dell'amica sia da quelle dell'ex moglie Elisabetta Gregoraci, quest'ultima prossima all'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip a settembre.