Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riportate da Fanpage, nella puntata in onda venerdì 4 settembre Emre ha un brutto incidente e Aylin e Fabbri si alleano contro Can Divit. Intanto, tra il fotografo e Sanem scatta un nuovo bacio.

La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore divertente e travagliata tra Can, proprietario della Fikri Harika, e Sanem, sua nuova dipendente.

Anticipazioni puntata 4 settembre: Emre ha un incidente, Sanem consola Can

Nelle scorse puntate, il rapporto tra Can e Sanem è tornato ad essere nuovamente sereno.

La giovane, infatti, dopo essere stata perdonata dal suo amato ha deciso di lottare per conquistare nuovamente il suo cuore. La Fikri Harika è impegnata per trovare lo slogan per la nuova campagna pubblicitaria e si reca in campeggio per trovare l'ispirazione. Dopo essere stata salvata da Can, Sanem beve una bevanda offerta da Deren contenente dell'alcool. La giovane si ubriaca e trova il coraggio di baciare il suo amato fotografo. Intanto, Emre si reca al campeggio per parlare con Can e gli comunica di aver ottenuto le quote di sua madre. Questo manda su tutte le furie il fotografo, il quale ha un litigio con il fratello e lo caccia via. A quel punto, Emre è scosso per la discussione e ha un brutto incidente stradale.

Leyla gli sta vicino fino all'arrivo di Aylin, che però viene cacciata da Can. Intanto, il fotografo è devastato dai sensi di colpa nei confronti di suo fratello e Sanem cerca di consolarlo e lo incita a chiarirsi con Emre.

Spoiler puntata 4 settembre: Aylin e Fabbri contro Can, il fotografo assegna un nuovo progetto a Sanem

Aylin si è ormai resa conto di aver perso Emre, poiché il giovane sembra essere molto preso da Leyla. Nonostante ciò, la giovane decide di combattere per l'uomo che ama ma senza ottenere risultati. Aylin viene cacciata da Can dall'ospedale e questo aumenta l'odio che prova nei suoi confronti.

A quel punto, la giovane decide di allearsi con Fabbri, in quanto entrambi hanno un nemico in comune: Can Divit. Enzo e la ex fidanzata di Emre intendono vendicarsi per i torti subiti dal proprietario della Fikri Harika e decidono di allearsi. Intanto, in agenzia ci sono delle novità: poiché Sanem ha avuto l'idea più brillante per la campagna pubblicitaria per l'azienda Compass Sport, Can decide di assegnarle il nuovo progetto. La giovane creativa, infatti, diventa coordinatrice di questa campagna e questo manda su tutte le furie Deren. La direttrice creativa è da sempre gelosa del rapporto che c'è tra Can e Sanem ed ora si sente spodestata anche dal punto di vista lavorativo.