Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 dicembre, rivelano che Viola dimenticherà Damiano decidendo di dare un'altra possibilità al suo matrimonio con Eugenio ed informerà la madre Ornella della sua decisione.

Okoro viene arrestato

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre prendono il via dal ritorno di Okoro a Napoli. Gennaro resterà sconvolto e cercherà di fare di tutto pur di non finire in galera, ma qualcosa lo bloccherà nei suoi intenti.

Quando Okoro verrà arrestato, Marina e Roberto penseranno che la fine di Gennaro sia ormai vicina. Okoro, però, sentendosi vittima di una maledizione da parte di Agata, non collaborerà con i magistrati di fatto lasciando Gennaro fuori da ogni sospetto.

Guido e Mariella saranno disperati all'idea di perdere la loro casa ma Raffaele avrà un'idea che potrebbe salvare la situazione dando una casa anche a Rosa. Inoltre, Otello, seguendo i consigli di Raffaele, cercherà di convincere Rosa a prendere il posto dell'amico come portiere del palazzo.

Pur di convincere Cotugno dei suoi reali interessi, Bice sarà disposta a dimostrarsi molto affettuosa con il barone in modo tale da ottenere dei soldi. E in effetti, il piano di Bice sembrerà dare dei risultati positivi per la donna.

Grazie ai soldi di Cotugno, Bice si riavvicinerà a Troncone per poter recuperare il suo denaro.

Rosa e Damiano sempre più vicini

Rosa e Damiano parteciperanno alla recita di Manuel per Natale mostrandosi sempre più uniti e complici. Contemporaneamente, anche Viola ed Eugenio si riavvicineranno e i due, dopo qualche incomprensione, decideranno di dare un'altra possibilità al loro matrimonio. Viola informerà anche sua madre della novità.

Tra Eduardo e Clara la tensione sarà elevata, e Rosa proverà ad aiutarli a recuperare il loro rapporto senza sapere che il fratello frequenta un'altra donna e che il coinvolgimento di Eduardo con Stella sarà sempre più forte. Stella però nasconde un segreto molto grande di cui nessuno sarà ancora a conoscenza.

Viola e Eugenio di nuovo insieme

Il tentativo di Eugenio e Viola di stare di nuovo insieme andrà a buon fine? Certamente tra i due i problemi non sono mancati, ma dopo i problemi di salute del Pubblico Ministero, la Bruni pian piano si è distaccata da Damiano riscoprendo i suoi sentimenti per l'ex marito. Adesso, i due sembrano pronti a riprendere in mano le sorti del loro matrimonio, anche per amore di Antonio. Adesso non resta che vedere quale sarà la reazione di Damiano, che nel frattempo pare deciso a riconquistare Rosa.