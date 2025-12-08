Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 15 al 20 dicembre svelano che Zeynep, nel giorno delle sue nozze con Dundar, deciderà di scappare dall'altare per raggiungere Alihan prima che lui vada via per sempre.

Alihan si presenta da Zeynep nel giorno delle sue nozze

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre alle 14.10 circa dopo Beautiful e prima di Uomini e Donne e sabato 20 dicembre alle 14:30 circa prendono il via da una rivelazione che Yildiz farà ad Alihan.

Quest'ultimo saprà dalla sorella di Zeynep che le foto in cui lui ed Ender erano in una situazione compromettente erano in realtà una montatura.

Il giorno delle nozze tra Zeynep e Dundar giungerà in fretta. Con grande sorpresa della futura sposa, Alihan si presenterà da lei per poterla salutare prima di dirle addio per sempre visto che lei sta per diventare la moglie di un altro uomo. Poco dopo, tutti gli ospiti saranno in attesa di vedere che Zeynep arrivi all'altare ma la ragazza all'ultimo minuto deciderà di abbandonare Dundar e di scappare via per lanciarsi alla ricerca di Alihan prima che lui vada via per sempre dalla Turchia.

Ender gelosa di Kaya

Ender si troverà in un locale con le sue amiche e incontrerà inaspettatamente Kaya.

Le amiche della donna le faranno notare che Kaya è davvero un uomo molto interessante. Intanto, dopo essersi ritrovati, Zeynep e Alihan decideranno di cercare una casa per poter finalmente andare a vivere insieme.

Mustafa, il padre di Yildiz, si presenterà a casa di Halit e chiederà a quest'ultimo ancora del denaro. Halit però lo caccerà via affermando che non ha alcuna intenzione di dargli più soldi.

Successivamente, Ender si ritroverà ad una cena di lavoro a cui prenderà parte anche Kaya. L'uomo attirerà l'attenzione di una donna dalla quale riceverà delle avance e Ender si ingelosirà molto. Al contempo, Asuman cercherà il momento giunto per rivelare a Zeynep la verità su Mustafa. Ma il dialogo tra le due verrà interrotto di continuo così alla fine Asuman rinuncerà all'dea di parlare con Zeynep.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Kemal ha deciso di tentare il tutto per tutto per riconquistare il cuore di Zehra, arrivando a chiedere l'aiuto di Ender. Quest'ultima però ha rifiutato visto che ormai ha raggiunto il suo scopo, cioè far parte del consiglio d'amministrazione della Holding del suo ex marito. Intanto, in vista del matrimonio, Dundar ha organizzato un addio al celibato invitando anche Alihan e Hakan. Yildiz, dal canto suo ha organizzato una festa per la sorella. Infine, Alihan ha deciso di lasciare la Turchia per trasferirsi in America.