Secondo le ultime anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda giovedì 3 settembre Sanem cadrà in una buca e sarà proprio Can a salvarla. La Fikri Harika si troverà in campeggio per trovare l'idea vincente e vi parteciperanno anche Gamze e Fabbri, provocando la gelosia di Can e Sanem. Bisogna ricordare che la soap opera turca va in onda tutti i giorni alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction è incentrata sulla storia d'amore tra Can e Sanem, due giovani costretti a lavorare nella stessa azienda.

Anticipazioni 3 settembre, DayDreamer: la Fikri Harika in campeggio

Nelle scorse puntate si è assistito ad un avvicinamento tra Can e Sanem. I due hanno ormai concordato di essere solo amici, ma il sentimento che provano l'uno per l'altro è ancora evidente. In particolare, i due continuano ad essere gelosi delle amicizie dell'altro e in questo caso di Gamze e Fabbri. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 3 settembre, si vedrà che l'azienda di Can sarà impegnata in un campeggio, con lo scopo di trovare l'idea giusta per la Compass Sport. In questo weekend si uniranno anche Gamze, amica storica del fotografo, e Fabbri, da sempre interessato a Sanem e al suo profumo. Fin da subito si creerà una competizione tra Enzo e Can, volendo entrambi attirare l'attenzione della Aydin.

Fabbri, infatti, dimostrerà di sapersi muovere bene all'interno del bosco, ma non al pari di Divit che ha più esperienza.

Spoiler DayDreamer, puntata del 3 settembre: Sanem cade in una buca e Can la salva

Can e Sanem fingono di essere solo amici, ma nel corso del tempo hanno provato ad avvicinarsi sempre di più.

Nella puntata in onda il 3 settembre, Sanem dimostrerà di avere scarso senso dell'orientamento all'interno del bosco e questo le comporterà qualche problema. Infatti, mentre la giovane vivrà la competizione con Gamze e sarà intenta a provare i prodotti della Compass Sport, si perderà e cadrà in una buca.

Can si preoccuperà quando non vedrà tornare alla base Sanem e inizierà la sua ricerca. Dopo averla trovata, il giovane farà di tutto per tirarla fuori e riuscirà a salvarla.

Anticipazioni DayDreamer, prossime puntate: Sanem bacerà Can

Nelle prossime puntate si assisterà ad un altro bacio tra Can e Sanem. La giovane, infatti, una volta tornata alla base dopo la brutta esperienza della caduta, sarà indotta da Deren a bere un succo che in realtà contiene dell'alcool. A quel punto, la giovane non risponderà delle sue azioni e, durante una passeggiata nel bosco con Can, lo bacerà. Intanto, Emre e il fotografo avranno un ennesimo scontro a causa delle quote cedute da Huma, madre dei Divit, e questo provocherà un grave incidente al fratello di Can.