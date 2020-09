Sabato 26 settembre andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la trama di questa puntata rivelano che Sanem e Can Divit dovranno affrontare nuovi ostacoli che si presenteranno nella loro storia d'amore. Nel dettaglio, l'aspirante scrittrice e il fotografo susciteranno nel quartiere il pettegolezzo di Aysun e Ihsan. Inoltre, a compromettere ulteriormente la reputazione della figlia di Nihat e Mevkibe Aydin ci penserà Aylin Yukselen.

DayDreamer, trama puntata del 17 settembre: Sanem e Can suscitano i pettegolezzi nel quartiere

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer, che andrà in onda sabato 26 settembre, raccontano che Aysun e Ihsan inizieranno a spettegolare di Sanem dopo averla vista scendere dall'automobile di Can nel cuore della notte. Il giorno seguente nel quartiere comincerà a diffondersi il pettegolezzo di una probabile storia d'amore tra l'aspirante scrittrice e il suo datore di lavoro. Il gossip che guarda Sanem e il fotografo arriverà anche alle orecchie di Nihat e Mevkibe, che per difendere la reputazione della loro figlia minore litigheranno con Aysun e Ihsan. Nel frattempo oltre a guardarsi le spalle dai vicini di casa, i due innamorati dovranno stare attenti anche alla cattiveria di Aylin, la quale metterà in atto l'ennesimo piano malvagio per ostacolare la loro relazione.

Can e Sanem vengono immortalati sui giornali da Aylin, Mevkibe e Nihat scoprono il fidanzamento della figlia

Le anticipazioni della nuovo episodio di DayDreamer, in onda sabato pomeriggio alle 14:10, rivelano che Sanem non farà in tempo a confessare ai suoi genitori che si è fidanzata con il suo datore di lavoro poiché Aylin proverà a metterla in difficoltà.

Yukselen infatti comincerà a seguire Can e l'aspirante scrittrice per spiare i loro comportamenti e fotografarli in atteggiamenti intimi. La perfida donna, quando sarà in possesso delle immagini compromettenti che le servivano, manderà a un giornale di gossip una foto in cui il maggiore dei Divit e la figlia di Nihat si scambiano un bacio passionale.

Successivamente la notizia farà il giro di tutta Istanbul, tanto che le fotografie affiancate ai titoli del quotidiano arriveranno nelle mani dei coniugi Aydin. Dunque, questi ultimi apprenderanno che sua figlia minore si è fidanzata con il suo capo. Per chi non ha potuto seguire la soap in tv è possibile recuperare la puntata in replica streaming online, accedendo al sito ufficiale di Mediaset Play dove si possono rivedere anche tutti gli altri episodi della serie già andate in onda fino a oggi, sia da computer fisso che dal cellulare.