La nota soap opera turca DayDreamer continua a stupire i fan con le anticipazioni ricche di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Sanem e Can avranno diversi problemi e il loro rapporto non sarà più idilliaco come una volta. Can verrà deluso dalla sua amata e non riuscirà più a fidarsi di lei a causa delle varie menzogne raccontate dalla donna. Nel frattempo Sanem cercherà di spiegare in tutti i modi le sue ragioni e cercherà di far capire a Divit di aver agito alle sue spalle soltanto per aiutarlo. Can non vorrà ascoltare le spiegazioni della donna e si avvicinerà sempre di più alla sua ex fidanzata Polen, tanto che deciderà di trasferirsi a Londra insieme a lei.

Spoiler DayDreamer: Can deluso da Sanem

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Can finirà in prigione e Sanem per aiutarlo scenderà a patti con Enzo Fabbri: la donna per far si che il suo amato possa uscire subito di galera, rivelerà la formula segreta del suo profumo a Fabbri e non dirà nulla dell'accordo a Divit. In seguito Can riuscirà ad ottenere la libertà e non ci metterà molto a scoprire che la sua fidanzata è stata in combutta con l'imprenditore francese. Divit sarà assai furioso nei confronti di Sanem, oltre che deluso, a causa delle troppe bugie e non riuscirà a perdonarla, nonostante l'insistenza della donna di voler far pace e chiarire la situazione.

Sanem, infatti, cercherà in tutti i modi di riappacificarsi con Can, ma l'uomo non le darà nessuna possibilità.

Huma contatta Polen

Huma, la madre di Can, si renderà conto che il figlio ha dei problemi con la sua fidanzata, ma non sarà addolorata minimamente per la donna, bensì il contrario. La signora Divit Erdamar, infatti, non ha mai voluto che suo figlio si avvicinasse ad una ragazza di umili origini e non ha provato molta simpatia per Sanem, neanche all'inizio della loro conoscenza.

In seguito Huma deciderà di approfittare della situazione e contatterà Polen, l'ex fidanzata di Can, con lo scopo di far tornare la ragazza a Istanbul per sedurre il figlio e allontanarlo per sempre da Sanem. Polen sarà sorpresa di ricevere la chiamata di Huma, ma quando scoprirà che Can è di nuovo libero, deciderà di partire immediatamente per la città turca.

Can decide di partire insieme a Polen

Non appena Can incontrerà Polen si renderà conto di avere ancora una grande sintonia con la sua ex, così comincerà a trascorrere del tempo in sua compagnia. Divit si allontanerà sempre di più da Sanem, tanto che prenderà un'inaspettata decisione: l'uomo deciderà di partire insieme a Polen per Londra. Successivamente Sanem scoprirà che il suo amato ha deciso di cambiare vita improvvisamente, la donna non reagirà molto bene dopo la notizia della partenza di Divit, anzi sarà parecchio angosciata, così si precipiterà dall'uomo per cercare di fargli cambiare idea sulla decisione presa e lo rimprovererà sul fatto di darsi alla fuga ogni volta.

Sanem vittima di un incidente

Can non sembrerà molto colpito dalle parole di Sanem, in realtà comincerà a pensare al fatto che la donna possa avere ragione, ma non glielo dirà. Successivamente Sanem, data l'indifferenza del suo amato, deciderà di licenziarsi dall'agenzia Fikri Arika ed avviserà Emre della sua decisione. Dopo aver dato le dimissioni, Aydin deciderà di andare a rilassarsi nel suo posto preferito: gli scogli sul mare. La donna trascorrerà del tempo assorta nei suoi pensieri e poi andrà via, ma nel momento in cui starà lasciando il luogo in questione avrà un brutto incidente. Sanem sarà investita da una macchina in arrivo a tutta velocità, subito dopo Can verrà a scoprire dell'incidente avuto dalla donna e si precipiterà al suo capezzale, con la paura di perderla per sempre.