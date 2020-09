DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca che vede come protagonista Can Yaman, andrà in onda sabato 5 settembre alle 2 e 10 su Canale 5 con due nuovi episodi. Le anticipazioni di queste due puntate rivelano che Can Divit e Sanem Aydin andranno a cena fuori insieme. Deren, invece proverà a ostacolare l'aspirante scrittrice durante il suo lavoro con il fotografo. Infine quest'ultimo caccerà via dalla Fikri Harika l'imprenditore italo-francese Enzo Fabbri.

DayDreamer, anticipazioni del 5 settembre: Deren vuole ostacolare Sanem, arriva Ceyda

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, riguardanti le puntate che verranno trasmesse il 5 settembre, annunciano che Sanem dovrà svolgere l'importante incarico per Compass Sport dopo essere stata eletta da Can coordinatrice del nuovo progetto.

Intanto Deren furiosa per via della sua gelosia, proverà in tutti i modi a mettere in difficoltà l'aspirante scrittrice nel momento in cui la giovane sarà sul set in compagnia del fotografo. Per fortuna le cattive intenzioni della direttrice creativa non andranno a buon fine, in quanto la minore degli Aydin e il maggiore dei Divit ritroveranno l’armonia persa proprio quando lavoreranno insieme. Nel frattempo la signora Ceyda, la titolare dell’azienda di abbigliamento sportivo, mostrerà di nutrire un interesse verso Can: i due scopriranno di avere degli interessi in comune come i viaggi e la passione per lo sport.

Can e Sanem a cena insieme, il fotografo caccia via Fabbri dall'azienda

Quando la riunione sarà terminata, il fotografo inviterà tutti i presenti ad andare a mangiare qualcosa insieme, ma le signore avranno già un altro appuntamento.

A questo punto Can andrà a cena da solo con Sanem a pochi passi dal mare, mentre per Ceycey e Ayhan l'uscita non andrà molto bene. Infatti il giovane, quando sarà finalmente pronto a dichiarare il suo amore alla sorella di Osman, farà impaurire gli altri clienti del ristorante, per aver incendiato il suo tavolo.

Intanto Aylin ed Enzo complotteranno contro l'aspirante scrittrice e il maggiore dei Divit. In particolar modo Fabbri sarà intenzionato a fare qualsiasi cosa pur di ottenere il profumo della giovane, mentre Yukselen spierà tutte le mosse del maggiore dei Divit grazie a una telecamera che ha nascosto all'interno del suo ufficio.

Emre, invece avrà l'occasione di riappacificarsi con il fratello: in questa occasione oltre a promettergli che non tramerà più alle sue spalle, gli assicurerà che ha deciso di chiudere definitivamente ogni tipo di relazione con Aylin. Tuttavia quest'ultima continuerà a cercare l'ex fidanzato, tanto che riuscirà a indurlo a recuperare la telecamera all'interno dell'agenzia per non farla finire in carcere. Purtroppo, il figlio minore di Aziz sarà scoperto da Sanem che però non dirà niente sulla questione. Can per non far avere il profumo di Sanem all'italo-francese, caccerà via quest'ultimo dalla Fikri Harika, restituendogli con gli interessi il denaro delle quote.