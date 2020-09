Mercoledì 23 settembre andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island. Tra le cinque coppie ancora in gioco, occhi puntati su Alberto e Speranza. L'uomo si renderà protagonista di alcune esternazioni non proprio carine nei confronti della fidanzata. Stando al video di anticipazione, pubblicato sulla pagina Instagram del programma, pare che Alberto abbia definito Speranza come 'l'anti-donna per lui'. Speranza richiederà un falò anticipato o resisterà ancora nel villaggio sardo? Intanto nel corso del terzo appuntamento si conoscerà la decisione di Anna, chiamata al confronto anticipato dal fidanzato Gennaro.

Temptation Island, Alberto esagera con Speranza: 'È l'anti-donna per me'

Il secondo appuntamento con Temptation Island andrà in onda in prima serata mercoledì 23 settembre. Al timone Alessia Marcuzzi, pronta ad accompagnare le cinque coppie rimaste in gioco nel loro viaggio nei sentimenti. Dopo l'abbandono prematuro di Amedeo e Sofia avvenuto nella scorsa puntata, spazio alla coppia formata da Speranza e Alberto. Sin da subito, nel villaggio dei fidanzati, Alberto ha fatto capire di non essere innamorato della fidanzata, tanto da dichiarare di essere quasi certo di voler uscire da solo al termine dei 21 giorni. Stando alle anticipazioni fornite dalle pagine social ufficiali di Temptation Island, l'uomo si renderà protagonista di altre esternazioni che non faranno affatto piacere a Speranza.

Parlando con una tentatrice, Alberto si lascerà sfuggire: 'Speranza è l'anti-donna per me'.

Temptation Island, 2^ puntata: Alberto ha baciato una tentatrice?

Sicuramente l'ennesima stoccata di Alberto susciterà una reazione nella fidanzata che, sin dall'inizio si è vista costretta a subire non poche umiliazioni.

Come noto, il fidanzato nella scorsa puntata, aveva ammesso anche dei tradimenti avvenuti nel corso dei 16 anni della loro relazione. Un ulteriore tradimento potrebbe essere avvenuto anche all'interno del docu-reality. Stando alle immagini del promo sulla seconda puntata di Temptation Island, si vede la ragazza insieme alle altre compagne di avventura, commentare un video di Alberto in cui sembrerebbe che l'uomo abbia baciato una delle tentatrici.

Un duro colpo per Speranza che potrebbe decidere di concludere anzi tempo la sua avventura nel programma.

Temptation Island, anticipazioni: Anna accetterà il falò richiesto da Gennaro?

Anche Anna e Gennaro potrebbero concludere il viaggio nei sentimenti prima dello scadere dei 21 giorni. Già al termine della scorsa puntata, Alessia Marcuzzi aveva informato Anna della richiesta da parte del suo fidanzato di un falò anticipato. Solo con la messa in onda della puntata di mercoledì 23 settembre, i telespettatori scopriranno la decisione della ragazza. La coppia insieme da sei anni, ha deciso di partecipare al reality nella speranza di dare una svolta alla loro storia d'amore ma, sin da subito, sono emerse molte incomprensioni tra loro.

In particolare, Anna non avrà perso tempo e si sarà sfogata con i suoi compagni, esprimendo un parere negativo sulla famiglia del fidanzato. Dichiarazioni che avranno lasciato il segno, tanto che Gennaro, esasperato dalla situazione, non avrà potuto far altro che richiedere un falò anticipato.

Per scoprire come proseguirà l'avventura delle cinque coppie ancora in gioco, non resta che seguire la seconda puntata di Temptation Island, in onda mercoledì 23 settembre in prima serata su Canale 5.