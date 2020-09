Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verranno approfondite le storyline riguardanti la separazione tra Filippo e Serena e l'evoluzione negativa di Niko Poggi, tuttavia, ci sarà spazio anche per una trama di sollievo comico. Come anticipato dal settimanale Telepiù, Cinzia Maiori scoprirà le reali possibilità economiche di Luigi Cotugno e cercherà in tutti i modi di sfruttare questa preziosa informazione per il proprio tornaconto. Venuta a conoscenza delle ingenti ricchezze di quest'ultimo dal suo maggiordomo, la donna inizierà a spiare il vigile per trovare qualcosa che possa farle gioco.

A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relative a questa divertente storyline, che andranno in onda dal 21 al 25 settembre alle 20:45 su Rai 3.

Anticipazioni Un posto al sole dal 21 al 25 settembre: Cinzia cerca casa

Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 21 al 25 settembre, rivelano che Cinzia Maiori (Veronica Mazza) sarà alla ricerca di una nuova abitazione. La donna visiterà uno dei numerosi appartamenti che Luigi Cotugno (Wlater Melchionda) dà in affitto e, in questa sua ricerca, sarà accompagnata da Alfredo (Mario Balzano), l'anziano maggiordomo del vigile. Quest'ultimo si lascerà però sfuggire alcune informazioni riservate sul suo datore di lavoro molto interessanti per Cinzia.

La Maiori scoprirà che il dimesso vigile Cotugno è in realtà molto ricco e capirà di aver trovato un pollo da spennare. Sfortunatamente, però, Luigino scoprirà che la donna alla ricerca di una casa è colei che non ha pagato l'affitto a Guido (Germano Bellavia) e deciderà di troncare, sul nascere, qualsiasi trattativa.

Una brava massaggiatrice

Nonostante la rigida presa di posizione di Cotugno, Cinzia non si arrenderà ed escogiterà un piano elaborato per circuire il vigile. La Maiori inizierà a spiare ogni movimento dell'uomo pur di scoprire qualcosa che possa tornarle utile. Un giorno la donna vedrà il vigile lamentarsi con l'amico Guido, che lo ha appena accompagnato a casa sua in condizioni pietose.

A quanto pare, Cotugno soffre di un tremendo mal di schiena ma, a causa della sua avarizia, non vuole contattare uno specialista. Cinzia ne approfitterà per attuare un ingegnoso piano, la donna inizierà a circuire il vigile spacciandosi per un'esperta massaggiatrice. In seguito la Maiori farà un'insolita proposta a Cotugno, che potrebbe risolvere il suo problema, offrendogli le sue prestazioni da massaggiatrice in cambio dell'affitto dell'appartamento. Purtroppo le anticipazioni si fermano qui e bisognerà attendere le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire se il vigile accetterà o meno la proposta di Cinzia.