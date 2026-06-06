Negli episodi di Beautiful in onda dal 7 al 13 giugno, Steffy sarà sempre prigioniera nella gabbia e non saprà come liberarsi. Finnegan non avrà notizie della moglie da molto tempo e sospetterà di Luna, visti i numerosi indizi presenti che la riguardano. Inoltre Ridge si rivolgerà alla polizia, che sarà pronta ad avviare le indagini non appena sarà formalizzata la denuncia.

Bill racconta a Finnegan che Luna lo ha baciato due volte

I familiari di Steffy si mostreranno sempre più preoccupati di fronte alla mancanza di sue notizie, a maggior ragione dopo che salterà un importante appuntamento di lavoro a Monte Carlo senza informare nessuno.

Finnegan penserà che possa essere successo qualcosa, al contrario di Ridge e RJ che penseranno alla possibilità che possa essersi presa qualche giornata da sola per riflettere.

Nel frattempo Finnegan si recherà a casa di Bill per scoprire dove possa trovarsi la moglie e scoprirà grazie alla geolocalizzazione che il telefono è presente nell'abitazione dell'imprenditore. L'uomo incontrerà pure Luna, che assumerà uno strano atteggiamento che lo insospettirà parecchio. Il medico deciderà di confrontarsi con Bill, il quale gli racconterà che Luna lo ha baciato in due occasioni e questo pur avendole detto che era inopportuno.

Ridge decide di rivolgersi alla polizia

Finnegan sarà sempre più certo che Luna è collegata in qualche modo alla misteriosa sparizione di Steffy. Li, invece, difenderà la nipote e non la riterrà capace di compiere niente di male, ma il medico non si fiderà e si confronterà direttamente con lei.

Nozawa junior farà presente di non sapere nulla della giovane Forrester e gli consiglierà di rispettare la moglie.

Nel frattempo Steffy si troverà sempre prigioniera nella gabbia e non riuscirà a liberarsi. In tutto questo, Taylor manifesterà perplessità sul comportamento della figlia e chiamerà Thomas, mentre Ridge contatterà Thorne. Nessuno saprà dove si trova ed alla fine lo stilista si rivolgerà alla polizia, la quale sarà pronta ad avviare le indagini non appena sarà formalizzata la denuncia.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, si è scoperto che Bill non è il vero padre di Luna. Inoltre la famiglia Forrester si è mostrata preoccupata per l'assenza di Steffy, la quale è stata sequestrata da Nozawa junior.

Quest'ultima ha confessato di avere ucciso Tom Starr e Hollis e non ha mostrato alcun interesse di liberare la moglie di Finnegan, ma nemmeno rimorso per Poppy che è rinchiusa ingiustamente in carcere.