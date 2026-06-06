La Promessa sbarca in prima serata a partire da sabato 13 giugno con una lunga puntata inedita: è questa l'ultima novità di Mediaset per la programmazione estiva.

Le anticipazioni tv rivelano che le storie dalla famiglia De Lujan andranno in onda come sempre ogni sera a partire dalle 19.45 e il sabato ci sarà un doppio appuntamento con la puntata serale.

La grande novità de La Promessa: il sabato raddoppia

Un regalo a tutti i fan de La Promessa arriva a partire da sabato 13 giugno: la soap spagnola andrà in onda anche in prima serata con un lungo appuntamento.

Il pubblico di Rete 4 potrà seguire le avventure della famiglia de Lujan come sempre tutti i giorni a partire dalle 19.45, ma il sabato ci sarà una doppia puntata. La Promessa, infatti, sarà trasmessa anche in prima serata, dopo il programma di approfondimento 4 Di sera, con scene inedite che dureranno fino a mezzanotte. Le trame sono a un punto cruciale: Santos è appena tornato al palazzo di Alonso e ha trovato un cambiamento che non si aspettava. Ricardo, infatti, non è diventato il maggiordomo come tutti credevano, ma al suo posto c'è Cristobal, un severo professionista assunto da Leocadia. Santos è stato riassunto nonostante le remore del maggiordomo, ma altri cambiamenti attendono i protagonisti nelle prossime puntate.

Anticipazioni: Curro sul punto di colpire Lorenzo

Nella puntata de La Promessa di sabato 13 giugno, la tensione tra Lorenzo e Curro arriverà alle stelle e Angela scoprirà il segreto del suo amato. Tutto avrà inizio con il ritorno di Lope che parlerà a Curro della visita di Lorenzo ai duchi di Carril prima della distruzione del quaderno. Per il valletto non ci saranno più dubbi: è Lorenzo il cliente misterioso della gioielleria Llop ed è lui che ha tolto la vita a Jana. In un momento di rabbia, dopo l'ennesima umiliazione del Capitano, Curro afferrerà un vaso per colpire Lorenzo mentre si trova di spalle. A salvare la situazione arriverà Angela che fermerà il ragazzo e gli chiederà spiegazioni.

A quel punto, Curro le spiegherà che il suo rancore per Lorenzo non è limitato alle provocazioni. Il giovane racconterà ad Angela che Cruz è innocente e probabilmente Lorenzo ha tolto la vita alla sua amata sorella Jana.