DayDreamer - Le ali del sogno, la serie televisiva turca trasmessa in Italia su Canale 5, tornerà in onda anche domenica 18 e sabato 24 ottobre.

Le anticipazioni di queste nuove puntate rivelano che nel quartiere degli Aydin sopraggiungerà una donna che avrà intenzione di riqualificare quel tratto della città. Sanem quando conoscerà questa signora avrà una forte discussione con lei. Deren organizzerà una festa, mentre Can Divit deciderà di lasciare la propria abitazione.

DayDreamer, trame del 18 e del 24 ottobre: Sanem litiga con una signora

Nel dettaglio, Sanem lascerà di nascosto la Fikri Harika per incontrare Enzo in segreto: in questa occasione la ragazza firmerà il contratto in cui cederà la sua fragranza profumata a Fabbri, al quale dirà che spera di non rivederlo mai più.

In seguito, Can convocherà nella sala riunioni i dipendenti che si occupano del settore creativo per ascoltare le loro idee riguardo la realizzazione del nuovo spot pubblicitario. Muzaffer, nonostante Aysun non sia d'accordo, si vestirà in modo elegante per consolare l'aspirante scrittrice. Intanto quest'ultima e il maggiore dei Divit si recheranno al mare, dove il fotografo racconterà la propria infanzia alla propria amata.

Nel quartiere degli Aydin arriverà una misteriosa signora, la quale si dirà disposta a investire molto denaro per migliorare quella parte della città. L'incontro tra Sanem e la new entry non sarà dei migliori, dato che avranno un forte scontro fin dal primo momento.

Le anticipazioni di DayDreamer di domenica 18 e sabato 24 ottobre

Sanem avrà l'occasione di dimostrare ancora le proprie capacità esponendo un'idea per il progetto della Redmode. Infatti con la sua creatività la fidanzata del fotografo riuscirà a riscuotere tanto successo, ma in particolare otterrà i complimenti da parte di Mackinnon.

Anche Deren farà le proprie congratulazioni alla minore degli Aydin e deciderà di organizzare una festa a casa di Can.

Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che durante il party nell’abitazione dei Divit arriverà la misteriosa signora che si è recata nel quartiere degli Aydin: in questa circostanza si scoprirà che la donna è la mamma di Emre e Can, ovvero Huma.

A questo punto Sanem si renderà conto che colei con cui ha litigato al negozio dei suoi familiari è sua suocera. Quest'ultima e Sanem, malgrado scopriranno di avere un legame affettivo in comune, continueranno ad avere un rapporto difficile.

La signora Divit farà infuriare ulteriormente la fidanzata di suo figlio quando fingerà di averla scambiata per una domestica. Infastidito dal ritorno di sua madre, Can sceglierà di lasciare la propria abitazione, fin quando lei non se ne andrà.

Huma suscita la rabbia di Can umiliando le sorelle Aydin

Successivamente il fotografo confiderà alla sua amata di detestare la donna che l’ha messo al mondo per averlo abbandonato quando era solo un bambino.

Intanto Huma - dopo aver conosciuto Ceyda - sarà decisa a farla fidanzare con il suo primogenito.

Per finire, la madre di Emre si recherà alla Fikri Harika per far valere le proprie quote: in questa occasione susciterà la rabbia di Can quando umilierà Sanem e Leyla.