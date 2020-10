Interessanti colpi di scena accadranno a Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV made in Turchia che ha riscosso un incredibile successo in Italia. Gli spoiler della puntata trasmessa il 31 ottobre su Canale 5 raccontano che Can Divit deciderà di compiere un passo importante. Il fotografo, infatti, avrà intenzione di chiedere la mano della sorella di Leyla.

Daydreamer - Le ali del sogno, puntata 31 ottobre: Can vuole chiedere la mano della sorella di Leyla

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, riguardanti la puntata trasmessa sabato 31 ottobre dalle ore 14:45 sui teleschermi italiani raccontano che Ceyda racconterà a Can che Fabbri ha intenzione di lanciare un profumo sul mercato.

Per questo motivo, Sanem temerà che sia la sua essenza mentre Huma tenterà di separarla per sempre dal fotografo. La signora, infatti, vorrebbe che suo figlio si sposasse con Ceyda, se quest'ultimo non fosse del parere contrario.

A tal proposito, il maggiore dei Divit scapperà a dormire nella casa nel bosco, in quanto non ha intenzione di dormire sotto lo stesso tetto con la madre. Qui Can verrà rapito da un momento di nostalgia, tanto da aprire una scatola dove troverà i giocattoli, con cui giocava da bambino. Inoltre, il fotografo recupererà una foto scattata con la madre Huma quando era piccolo. Sarà proprio in questo momento, che l'uomo prenderà la decisione di chiedere la mano della sorella di Leyla.

Nel frattempo Ceycey invierà ad Ayhan una fotografia, che ritrae Emre teneramente abbracciato a Leyla. La ragazza, a questo punto, non saprà se mostrare la foto ad Osman, se non venisse fermata da Aysun. Proprio quest'ultima chiederà informazioni sul fidanzamento tra suo fratello e Leyla dopo aver ricevuto una soffiata da Muzzaffer.

Sanem vuole dire al fotografo che ha venduto il profumo ad Enzo

Nel corso della puntata del 31 ottobre di Daydreamer accadranno innumerevoli colpi di scena. In dettaglio, Sanem avrà in mente di raccontare al fidanzato di aver venduto il suo profumo ad Enzo per farlo uscire dal carcere. Inoltre l'aspirante scrittrice dirà alla sorella maggiore di avere intenzione di accettare la proposta di nozze di Can solo alla scoperta del suo accordo con l'imprenditore francese.

Per questo motivo, Leyla e Emre decideranno di aiutarla a non perdere il maggiore dei Divit, in quanto sentitosi tradito potrebbe addirittura lasciare l'agenzia pubblicitaria della Fikri Harika. Ed ecco che il contabile e la segretaria impediranno alla minore delle Aydin di raccontare al fotografo tutta la verità sulla cessione del profumo a Fabbri per salvare la sua storia d'amore.

Infine Guliz continuerà a mettere in giro dei pettegolezzi nell'azienda, che desteranno il malcontento di Ceycey e Deren.