Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, della puntata che andrà in onda sabato 31 ottobre alle ore 14:10 circa su Canale 5, Can sarà pronto a chiedere la mano di Sanem. Quest'ultima, intanto, sarà presa dai sensi di colpa e vorrebbe raccontargli tutta la verità sul profumo che ha dovuto cedere a Fabbri. Tutta questa vicenda potrebbe influenzare le scelte di Sanem, in merito alla decisione di sposare Can.

Can vorrebbe chiedere la mano di Sanem

Nonostante sua madre non approvi la relazione con la figlia di Mevkibe, Can si sentirà pronto a fare il grande passo: vorrebbe chiedere la mano di Sanem.

Ceyda, intanto, rivelerà al fotografo che Fabbri starà per lanciare sul mercato un nuovo profumo. La notizia non piacerà a Sanem, la quale penserà che si tratti della sua fragranza. Huma continuerà a non essere d'accordo con le scelte sentimentali dei suoi figli e in particolare vorrebbe che Can desse una possibilità a Ceyda. CeyCey, intanto, continuerà a tenere sotto controllo Emre e Leyla. Il dipendente della Fikri Harika, a tal proposito, manderà una foto ad Ayhan dove i due giovani appariranno molto affiatati. Nel quartiere di Sanem, intanto, si spargerà la voce del fidanzamento tra Leyla e Osman. Guliz continuerà a fare pettegolezzi in azienda, ma verrà rimproverata da CeyCey e Deren.

Sanem vorrebbe raccontare la verità a Can sul profumo venduto a Fabbri

Dopo aver saputo del lancio del nuovo profumo di Enzo Fabbri, la sorella di Leyla sarà devastata dai sensi di colpa e vorrà raccontare tutta la verità a Can. Il fotografo e Sanem decideranno di ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme, poiché entrambi avranno qualcosa da dirsi: Can vorrebbe farle la proposta di matrimonio e Sanem vorrebbe dirgli del profumo che ha venduto a Fabbri.

La giovane intuirà le intenzioni del fotografo, ma non intenderà accettare di sposarlo fin quando tra di loro ci saranno dei segreti e si confiderà con sua sorella. A fermare Sanem dal dire la verità a Can saranno proprio Emre e Leyla, i quali proveranno a farle capire che questa scelta la porterebbe a perdere per sempre l'uomo che ama.

Il fotografo, infatti, non riuscirebbe a passare sopra ad altre bugie e sarebbe disposto a lasciare l'azienda se dovesse sentirsi nuovamente tradito. Intanto la Fikri Harika si riunirà a casa di Can per far uscire la campagna della Red Mode Cosmetics prima di quella di Fabbri. A questo incontro Huma inviterà anche Ceyda.