Dopo essere stati visti nello stesso locale di Milano, si diceva che Giulio e Giulia di U&D fossero tornati insieme. Nelle scorse ore, però, sia la pugliese che l'ex tronista si sono esposti su Instagram per fare chiarezza sul loro attuale rapporto: in due diversi messaggi apparsi sui rispettivi profili Instagram, i ragazzi hanno confermato di non essere più una coppia, ma che l'amore che hanno vissuto è stato vero e intenso.

Le ultime parole dell'ex corteggiatrice di U&D su Giulio

Non è passato neppure un mese da quando Giulio Raselli ha annunciato la fine della sua storia d'amore sui social network.

L'ex tronista di Uomini e donne ha anticipato Giulia informando i fan della comune decisione di lasciarsi per incolmabili divergenze caratteriali.

Oggi, dopo essere stati visti in un locale di Milano, la pugliese ha deciso di rispondere alla domanda di un follower per chiarire come stanno realmente le cose con l'ex fidanzato.

La D'Urso, dunque, nelle scorse ore ha fatto sapere: "Prima non ho risposto perché non sapevo cosa dire. Con Giulio non stiamo insieme. Ci siamo rivisti per parlare e abbiamo anche litigato".

"Ora come ora c'è tanta rabbia ma anche il dispiacere per non essere stati in grado di andare avanti nonostante tutto".

Quando sono stati avvistati vicini qualche giorno fa, dunque, i due ex di U&D stavano provando a risolvere le loro incomprensioni ma, stando alle ultime dichiarazioni della giovane, non ci sono riusciti.

Giulio e Giulia non fanno pace: scoppia altra coppia di U&D

Dopo che la D'Urso ha spiegato per filo e per segno come sono andate le cose con Giulio in queste settimane (lasciando aperta la porta ad un possibile ritorno di fiamma futuro), anche quest'ultimo si è esposto sui social network per commentare la vicenda.

"Confermo tutto ciò che Giulia ha detto. Le strade si separano, ma l'affetto e il rispetto reciproco no", ha fatto sapere l'ex tronista di U&D nello sfogo che ha pubblicato nelle sue Instagram Stories oggi pomeriggio.

"Auguro a ognuno di voi un amore come il nostro. Forse non duraturo, ma vero", ha concluso Raselli nel suo breve ma significativo messaggio.

La storia d'amore tra due storici protagonisti del dating-show di Maria De Filippi, dunque, è ufficialmente giunta al capolinea pare per ragioni legati ai caratteri troppo forti dei ragazzi.

Il percorso a U&D di Giulio Raselli

È passato quasi un anno da quando Giulio ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: il torinese, dopo essere stato sul trono per circa cinque mesi, ha comunicato alle corteggiatrici chi era la sua preferita. Anche se il pubblico da casa faceva il tifo per Giovanna Abate, Raselli ha seguito il cuore e si è fidanzato con Giulia D'Urso.

I due sono andati a convivere quasi immediatamente a Valenza (città di lui) e insieme hanno collaborato nella realizzazione di un brand di gioielli.

Dopo aver trascorso l'estate insieme in Puglia, i piccioncini hanno cominciato ad allontanarsi anche sui social network, facendo preoccupare i loro tanti fan.

Notizia di fine settembre, è che Giulia e Giulia hanno deciso di lasciarsi per divergenze caratteriali, le stesse che erano emerse nelle forti discussioni che hanno avuto davanti alle telecamere un anno fa, ovvero prima di diventare una coppia a tutti gli effetti.

Sebbene il giovane continui a pubblicare su Instagram canzoni d'amore e video del giorno della sua scelta, la rottura con la D'Urso è definitiva. La salentina, infatti, in questi giorni è in vacanza con alcune amiche e sul web appare sorridente e serena (a differenza dell'ormai ex fidanzato) nonostante la fine della sua breve ma intensa relazione.