Da domenica 25 gennaio le puntate di Amici dureranno mezz'ora in meno: Maria De Filippi, infatti, darà la linea a Verissimo alle ore 15:30 anziché alle 16. Stando a quello che si legge sul web in questi giorni, gli speciali sarebbero stati ridotti per permettere ai ragazzi di dedicare più tempo alla loro preparazione per la prossima fase del programma: il serale.

Novità in arrivo ad Amici

Notizia di qualche giorno fa è che dal 25 gennaio le puntate di Amici dureranno mezz'ora in meno rispetto al solito: gli speciali condotti da Maria De Filippi, infatti, inizieranno alle ore 14 e finiranno alle 15:30.

La domenica, dunque, Silvia Toffanin avrà 30 minuti in più per intervistare i suoi ospiti e per raccontare le storie che appassionano di più il pubblico di Verissimo.

Questa novità ha un po' spiazzato i fan del talent, soprattutto perché è arrivata all'improvviso e a poche settimane dall'inizio della fase più importante del programma: il serale.

Si avvicina il prime time

Perché le puntate di Amici sono state ridotte di mezz'ora? I fan se lo sono chiesti per giorni, e finalmente potrebbero aver ricevuto una risposta.

Stando a quello che avrebbero raccontato fonti vicine al programma, la produzione avrebbe chiesto ed ottenuto di poter avere più tempo per lavorare al serale: gli allievi, il corpo di ballo, i professori e gli autori, infatti, starebbero già preparando lo show che andrà in onda su Canale 5 a partire dalla seconda metà di marzo.

Quando inizia la fase serale

Ad oggi, 24 gennaio, non si sa ancora il giorno in cui andrà in onda la prima puntata del serale di Amici, ma il periodo dovrebbe essere da metà marzo in poi.

Da alcune settimane i professori stanno verificando la preparazione degli allievi della classe: chi ha convinto è ancora in gara, chi non ha brillato è stato eliminato o sostituito (tre ballerini sono stati mandati a casa nel giro di pochi giorni).

Maria De Filippi non ha ancora rivelato il numero massimo dei talenti che potranno accedere alla prossima fase: attualmente nel cast ci sono 10 cantanti e 7 danzatori, ma non è detto che tutti riusciranno ad ottenere i tre "sì" che varranno la conquista dell'ambita maglia oro.