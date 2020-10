La serie tv Il Segreto continua a intrattenere i fan italiani. Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5 dal 18 al 23 ottobre, annunciano che Adolfo de Los visos e Marta Solozabal si dichiareranno il loro amore.

Dolores Miranar invece temerà che suo marito Tiburcio Comino non farà più ritorno a Puente Viejo: quest’ultimo dopo aver litigato con la madre di Hipolito sparirà nel nulla.

Il segreto, spoiler fino a venerdì 23 ottobre: Manuela finisce in ospedale

Nelle puntate in onda in Italia la quarta settimana del mese di ottobre Marta riuscirà a riportare il messaggio del tenente Grijalbo.

Dolores e Tiburcio invece saranno ancora in crisi. Intanto Francisca e Matias si preoccuperanno per Raimundo: purtroppo quest’ultimo verrà rintracciato da Eulalia Castro che non perderà tempo per ordinare al proprio scagnozzo di catturare l'ex locandiere. Nel frattempo Manuela avrà un nuovo svenimento e le sue condizioni di salute sembreranno pessime. In seguito Ignacio mentre si troverà in fabbrica, prometterà a Pablo che lo aiuterà a cercare sua madre.

A turbare i Solozabal sarà nuovamente Manuela, che verrà ricoverata in ospedale. La situazione tra Marcela e Matias sarà sempre più critica: quest’ultimo infatti dopo aver appreso del tradimento della moglie si recherà a La Habana e affronterà Tomas.

Raimundo viene rapito, le sorelle Solozabal apprendono che la madre di Pablo è ancora viva

Nel contempo Hipolito sarà turbato, sia per le folli idee di Onesimo e a causa dei continui battibecchi tra sua madre Dolores e Tiburcio. Adolfo certo di non trovare Rosa alla villa si recherà da Marta: quest’ultima e il fratello di Tomas si scambieranno un bacio appassionato.

Damian perderà alcune falangi di una mano, non appena gli rimarrà intrappolata in un macchinario: a rassicurare il giovane operario ci penserà Ignacio. Eulalia dopo aver fatto sequestrare Raimundo, ordinerà a Campuzano di avviare la sua vendetta contro Francisca. Manuela verrà dimessa dall'ospedale ma attenderà i risultati degli esami, invece Onesimo oltre ad essere sempre più preso dal suo meridiano di Puente Viejo crederà che tutto il quartiere apprezzerà la sua scoperta.

Puente Viejo verrà incendiato, mentre Manuela soffrirà a causa dei suoi malesseri e sarà convinta che Ignacio stia facendo il possibile per evitarla. Le sorelle Solozabal avranno delle reazioni diverse quando verranno a conoscenza che la madre di Pablo è ancora viva, ma tutte temeranno che la donna metterà piede a La Casona. Carolina soprattutto sarà intimorita dall'idea che il suo amato possa decidere di partire con la donna che l’ha messo al mondo.

Dolores preoccupata per Tiburcio, arriva Alberto Santos a Puente Viejo

Dolores si preoccuperà per la sparizione di Tiburcio, di cui non avrà notizie da diversi giorni. Mentre Tomas convincerà Matias ad ascoltarlo, la piccola Camelia rischierà la vita dopo essere rimasta coinvolta nel secondo incendio appiccato nella cittadina iberica.

Marta e Adolfo saranno decisi a far sapere a Rosa che si amano. Ignacio farà arrabbiare le figlie, non appena annuncerà la sua intenzione di voler far ricongiungere Pablo con la madre. Successivamente Rosa si rifiuterà di parlare con Marta, poiché seguendo il consiglio di Isabel di non fidarsi nemmeno dei suoi cari si darà alla fuga. Camelia si salverà grazie al dottor Clemente, mentre a Puente Viejo non ci sarà ancora nessuna traccia di Tiburcio e Rosa.

Tomas dopo essersi preoccupato per la piccola Camelia andrà a trovare Marcela e darà l’impressione di non aver smesso di amarla. Inigo continuerà a non accettare la fine della sua storia d’amore con la marchesa Isabel. Per terminare alla fabbrica di Ignacio farà il suo ingresso Alberto Santos, un giornalista deciso a far venire alla luce la verità su un incidente accaduto in passato nelle industrie di Bilbao.