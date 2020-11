Albano Carrisi ha rilasciato un'intervista al settimanale Intimità. L'artista originario di Cellino San Marco ha parlato dei suoi progetti di lavoro e sentimentali. In merito alla storia d'amore con Loredana Lecciso, Albano ha detto che è la sua compagna ideale ma, nonostante tutto, la coppia non convolerà mai a nozze.

La vita privata del cantante

Da venerdì 27 novembre su Rai 1 a partire dalle 21:25 Albano e sua figlia Jasmine inizieranno un nuovo percorso di lavoro a The Voice Senior: padre e figlia saranno giudici del talent insieme a Clementino, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio.

In un'intervista rilasciata al settimanale Intimità, l'artista pugliese ha dedicato un ampio spazio alla vita privata.

Un anno fa, Albano è tornato insieme a Loredana Lecciso. La coppia ha trascorso a differenza di molte persone è riuscita anche a superare a pieni voti il periodo di "convivenza forzata" dovuto dal lockdown. Durante l'intervista Carrisi non ha negato che la showgirl gli ha cambiato la vita: "Loredana è una compagna quasi perfetta, come io sono il compagno quasi perfetto per lei". Se dovesse elencare degli aggettivi per descrivere la sua donna, Albano direbbe che la dote più bella della Lecciso è la sensibilità, l'intelligenza e il senso pratico.

Nonostante la coppia sia molto legata, il cantante di Cellino San Marco ha precisato che non convoleranno a nozze. Come spiegato dal giudice di The Voice Senior, per essere una famiglia non serve affatto una carta.

Carrisi ha sottolineato che per lui e Loredana è come se fossero già sposati: "Il nostro è un matrimonio di intenti". In effetti Albano e Loredana saranno legati a vita visto che dalla loro unione sono nati due figli: Jasmine e Bido. In passato sia Carrisi che Lecciso sono stati sposati rispettivamente con Romina Power e Fabio Cazzato.

Loredana Lecciso su Albano: 'Viviamo come prima la nostra intimità'

Il coronavirus sta mettendo a rischio l'intimità di molte coppie. In un'intervista rilasciata a Nuovo, Loredana Lecciso ha spiegato che tra lei e Albano non è mai cambiato nulla. La diretta interessata ha riferito al direttore Riccardo Signoretti: "Viviamo come prima la nostra intimità".

Al contrario Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi di recente hanno confidato di non avere più rapporti intimi, per paura di contagiarsi.

Da quando la showgirl leccese è tornata insieme al cantante di Cellino San Marco, ha preferito fare un passo indietro. Loredana ha scelto di apparire molto meno sul piccolo schermo, per seguire la sua famiglia e il suo compagno. A parte qualche ospitata dall'amica Barbara D'Urso, Lecciso ha scelto di dedicare più tempo alla sua vita privata.